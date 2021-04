In 2020 reden we in Nederland een stuk minder dan normaal (min 20 procent). Het aantal doden en gewonden in het verkeer daalde echter niet zo hard (min 10 procent). In de Verenigde Staten is die ontwikkeling iets anders. In 2020 werd ook daar een stuk minder gereden (min 13,2 procent), maar het aantal verkeersdoden steeg er juist (plus 8 procent). Per gereden kilometer ging het aantal doden zelfs met 24 procent omhoog. En dat is de grootste stijging sinds 1924.

'Zoom Zombies' raken steeds meer afgeleid door technologie

Een van de oorzaken van die toename is het feit dat bestuurders steeds vaker afgeleid raken door technologie. In de Verenigde Staten worden ze 'Zoom Zombies' genoemd; mensen die door het vele binnen zitten (als gevolg van de coronapandemie) en het constant naar schermen kijken zich moeilijker kunnen concentreren. In 2020 gaf 66 procent van de Amerikaanse automobilisten toe onderweg op de mobiele telefoon te kijken. In 2019 was dat 58 procent.

Helft van de jongeren zegt prima te kunnen rijden met telefoon

Volgens het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety duurt het gemiddeld 4,6 seconden om achter het stuur je telefoon te checken. Als je 100 km/h rijdt, ben je na 4,6 seconden alweer 128 meter verder. En toch vindt 30 procent van de Amerikanen dat ze prima kunnen rijden als ze af en toe hun telefoon erbij pakken. Bij millennials (1981 - 1996) is dat 42 procent, bij jongeren uit de generatie Z (1995 - 2010) zelfs 50 procent.

In Nederland gebruikt 68,7 procent zijn telefoon in de auto

In Nederland is dit uiteraard ook een probleem. Uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat 68,7 procent van de Nederlanders in de auto weleens de telefoon gebruikt. In de auto wordt de smartphone het meest gebruikt voor navigeren en muziek afspelen. Bijna 44 procent stelt onderweg de navigatie weleens in (32 procent in 2017). Het percentage automobilisten dat bezig is met zijn playlist is gestegen van 12 naar 21 procent

Gewoontegedrag omdat de telefoon met ons vergroeid geraakt

Maar wat maakt nou dat mensen hun telefoon tijdens het rijden blijven gebruiken? Ten eerste overschatten mensen zichzelf. Ze denken dat ze zo bekwaam zijn dat ze wel even een appje kunnen sturen of een website kunnen checken. Ten tweede speelt gewoontegedrag een grote rol. Onze telefoon is zo met ons vergroeid geraakt, dat we hem puur uit gewoonte telkens even pakken.