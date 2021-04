3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Fiat 500e

+ Voordeel 1: Zitpositie Fiat 500e is veel beter

Fiat heeft de zitpositie verbeterd. In de oude Fiat 500 zat je veel te hoog. In de elektrische Fiat 500e zit je lager en comfortabeler.

+ Voordeel 2: Neem dat glazen dak toch maar

Het glazen dak op de Fiat 500e kost 600 euro. Dat is overbodige luxe, dachten we. Totdat we ontdekken dat we zo de stoplichten beter zien.

+ Voordeel 3: Lang leve de fysieke knoppen

Ook al werkt het touchscreen van de Fiat 500e prima, een rij fysieke knoppen voor de klimaatregeling doet wonderen voor de bediening.

+ Nadeel 1: Je rechterbeen zit klem in de 500e

Als bij een elektrische auto de middentunnel ontbreekt, kun je je rechterbeen lekker opzij leggen. Maar in de Fiat 500e past dat niet.

+ Nadeel 2: Camerabeelden als een postzegel

Betaal je extra geld voor het extra grote breedbeeldscherm in de Fiat 500e, is het beeld van de achteruitrijcamera niet eens schermvullend.

+ Nadeel 3: Besturing van de Fiat 500e is te licht

Het is een kwestie van smaak en het past wel bij een stadsauto, maar wij vinden de besturing van de Fiat 500e te licht.