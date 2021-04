Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 13

+ Top - VIDEO - Elektrische Kia EV6 verslaat alle supercars ter wereld

Bij een elektrische auto gaat het om de actieradius en de laadsnelheid. Maar Kia toch ook even laten zien hoe snel de nieuwe EV6 eigenlijk is. Het Koreaanse merk organiseerde een dragrace met onder meer de McLaren 570S, Ferrari California en Lamborghini Urus. En de Kia EV6 rijdt ze er allemaal uit …

+ Top - TEST - Peugeot 508 PSE: snelste straat-Peugeot ooit verslaat Porsche Taycan

Peugeot brengt ons zijn krachtigste straatmodel ooit. De plug-in hybride Peugeot 508 PSE heeft een vermogen van 360 pk en een koppel van 520 Nm. Daarmee schudt hij de Porsche Taycan RWD van zich af!

+ Top - De elektrische Kia EV6 is wel héél krachtig!

Nog niet zo heel lang geleden was Kia een imagoloos budgetmerk, maar daar begint gestaag verandering in gekomen. Kia bewijst met de Stinger ook liefhebbersauto's te kunnen bouwen en is met de Picanto en Niro steevast in de top 10 bestverkochte nieuwe auto's van Nederland te vinden. Bovendien nestelt deze Kia EV6 zich nu al in de elektrische voorhoede.

- Flop - Autoverkopen 2021: Markt stort in! Deze merken scoren het slechtst

Het gaat niet best met de autoverkopen in 2021. Door de coronacrisis kwam het aantal verkochte auto's in het eerste kwartaal bijna 22 procent lager uit dan in de eerste drie maanden van 2020. Vrijwel alle merken deden het slecht, maar bij sommige was het echt dweilen met de kraan open.

- Flop - 1 april, sjoemelsoftware in je bil! Pers trapt in Voltswagen-grap van Volkswagen

Echt hoor … Geen grap … Bronnen bevestigen het … Serieus ... Volkswagen Amerika gaat binnenkort zijn naam veranderen in Voltswagen. Dit om de elektrische toekomst van het concern te benadrukken. De hele wereldpers meldt het met droge ogen; zelfs Nederlandse websites trappen erin. Wij niet! 1 april, sjoemelsoftware in je bil.

- Flop - Deze auto’s zijn in Nederland tot wel 100.000 euro duurder dan in België

Auto’s in België zijn goedkoper dan in Nederland, omdat ze daar geen bpm kennen. Maar het verschil tussen Nederland en België is bij auto's als de Ford Mustang, Land Rover Defender en Toyota Land Cruiser ronduit onthutsend.