Plug-in hybride Volkswagen Tiguan eHybrid heeft lekker veel power

Volkswagen levert de Tiguan met een 1.5 TSI-benzinemotor met 130 of 150 pk, maar ook als 2.0 TDI-turbodiesel met 150 pk. Met de introductie van de Volkswagen Tiguan eHybrid wordt de populaire Duitse suv dus in één keer 95 pk sterker. De plug-in hybride maakt gebruik van een 1.4 TSI-motor en een elektromotor, die zijn gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. De aandrijflijn is goed voor 245 pk en 400 Nm. De VW sprint ermee in 7,5 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 205 km/h.

Volledig elektrische actieradius van 47 kilometer

Het gemiddelde verbruik is onrealistisch vastgesteld op 1,8 liter per 100 km (1 op 55,5). Om daarbij in de buurt te komen, moet je het merendeel van je ritten in de volledig elektrische modus afleggen. Op een volle batterij komt de Volkswagen Tiguan eHybrid maximaal 47 kilometer ver. Het laden van de accu duur bij een openbare laadpaal of aan een wallbox ongeveer 3 uur en 40 minuten. De Tiguan eHybrid mag een aanhanger trekken, tot een gewicht van 1800 kilo.

Plug-in hybride Volkswagen Tiguan eHybrid vanaf 46.690 euro

De Volkswagen Tiguan eHybrid is maar in één uitvoering te bestellen: R-Line Business+. Hij krijgt standaard 19-inch lichtmetalen wielen mee en een R-Line-pakket voor het interieur en exterieur. De uitrusting bevat verder een digitale cockpit, een Discover Media-multimediasysteem (dat luistert naar stemcommando's), LED Matrix-verlichting, Sport-comfortstoelen, een alarmsysteem, en meer. De Tiguan eHybrid is er vanaf 46.690 euro. Dat betekent dat alleen de diesel duurder is (53.090 euro). Het instapmodel van de Tiguan begint bij 38.490 euro.