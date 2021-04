Koop eens wat nieuws! Waarom Nederlanders in zulke oude auto's rijden

Om precies te zijn: in Duitsland zijn auto's gemiddeld 9,6 jaar oud, in België 9,1 jaar en in het rijke Luxemburg 6,5 jaar. Het Europese gemiddelde is 11,5 jaar, dus daar zitten we in Nederland nét onder. Het zijn vooral de zuidelijke landen die in bejaarde voertuigen rijden. Spanje en Portugal komen tot gemiddeld 12,7 en 12,8 jaar. De uitschieters zijn Griekenland (16 jaar), Roemenië (16,5 jaar), Estland (16,7 jaar) en Litouwen (16,8 jaar).

Auto's steeds beter en minder roestgevoelig

Volgens het ACEA wordt de gemiddelde leeftijd van auto's steeds hoger. Tien jaar geleden was het Europese wagenpark door de bank genomen 8,4 jaar oud. De redenen laten zich raden. In de afgelopen decennia is de invloed van het roestmonster een heel stuk minder geworden. En sowieso is de kwaliteit van auto's er een stuk op vooruit gegaan.