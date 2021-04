Dat is mooi, natuurlijk. Want door die prijsverlaging komen de Volkswagen T-Cross en T-Roc binnen het bereik van meer mensen. Maar … VW geeft je natuurlijk geen sigaar uit eigen doos. Voor 2700 euro minder krijg je een kalere Volkswagen T-Roc. Je moet het doen zonder 16-inch lichtmetalen wielen, zonder adaptieve cruisecontrol, zonder parkeersensoren voor en achter, zonder Ready to Discover-multimediasysteem, zonder dakrails en zonder in hoogte verstelbare passagiersstoel. Datzelfde geldt voor de 1500 euro minder kostende Volkswagen T-Cross.

Volkswagen T-Roc met stalen velgen en wieldoppen

De instap-T-Roc kost 28.890 euro en is daarmee een stuk goedkoper dan de 31.590 euro kostende T-Roc Style. Wat je wél krijgt, zijn 16-inch velgen met wieldoppen, een Composition-multimediasysteem, led-achterlichten, led-dagrijverlichting, handmatige airco, een met leer bekleed stuurwiel, een regensensor en een automatisch dimmende binnenspiegel. De meest betaalbare Volkswagen T-Roc wordt aangedreven door een 1,0-liter benzinemotor met 110 pk.

Goedkopere Volkswagen T-Cross met 95 pk

Dan is er nog de Volkswagen T-Cross voor instappers. Die kost 25.490 euro en is 95 pk sterk. Standaard heeft hij onder meer elektrische verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, handmatige airco, een multifunctioneel stuurwiel, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een Composition-multimediasysteem, dat is uit te breiden met Apple Carplay en Android Auto..