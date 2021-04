Hoe smartphonemaker Xiaomi Apple wil aftroeven met elektrische auto

Xiaomi bestaat nog maar elf jaar. Maar in die tijd heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de derde grootste spartphonebouwer ter wereld. Daarnaast produceert het Xiaomi tal van andere elektronische gadgets, waaronder bewakingscamera's, smart watches en elektrische steps. In 2017 maakte Xiaomi bekend dat het investeerde in de nieuwe EV-bouwer Xpeng. Xiaomi snuffelt dus al enige tijd aan de mobiliteitsindustrie. Vorig jaar introduceerde Xiaomi zelfs een geinige elektrische kart.

Over Apple circuleren al jaren berichten dat het bezig is met een eigen, zelfrijdende elektrische auto. Onlangs ging nog het gerucht dat Apple hiertoe nauw ging samenwerken met Hyundai en Kia. De autofabrikant drukte dit verhaal echter al snel de kop in.

Samenwerking Xiaomi en Great Wall



Hoe het ervoor staat met de autoplannen van Apple, blijft dus nog een tikkeltje vaag. Bronnen binnen Xiaomi hebben daarentegen bij het Amerikaanse persbureau Reuters aangegeven dat Xiaomi concrete samenwerkingsplannen heeft met Great Wall Motor Company. Great Wall is een grote Chinese producent van SUV's en pick-ups. Daarnaast werkt Great Wall in China nauw samen met BMW. Een serieuze speler, dus. Hoe de plannen er precies uitzien, wordt volgens Reuters' bronnen binnenkort bekendgemaakt.

Waarom willen Xiaomi en Apple auto's bouwen?



Overigens zijn Apple en Xiaomi niet de enige elektronicagiganten die elektrische auto's willen bouwen. Ook Baidu, het bedrijf achter de grootse Chinese internetzoekmachine en telefoonproducent Huawei zouden autoplannen hebben. Google stopte vijf jaar geleden met de ontwikkeling van de eigen Google Car.

Een belangrijke reden waarom elektronicagiganten zich op de automarkt willen storten, is geld. Ze verwachten met auto's simpelweg grotere winstmarges te behalen dan met smartphones en gadgets. Maar omdat het bouwen, distribueren en onderhouden van auto's toch een vak apart is, willen de techreuzen graag nauw samenwerken met een autofabrikant.