Het merk Kia associeer je niet met indrukwekkende prestaties, al is de Kia Stinger GT een meer dan uitstekende sportsedan. Maar de overstap naar elektrische aandrijflijnen maakt het voor iedere fabrikant mogelijk om krankzinnig accelererende auto's te bouwen. Elektromotoren zijn krachtig en leveren hun maximale kracht al vanaf nul toeren.

Kia EV6 GT met 585 pk en 740 Nm

Gisteren maakte Kia de specificaties van de nieuwe EV6 bekend. Het topmodel van de reeks - de Kia EV6 GT - heeft twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 585 pk en 740 Nm koppel. Van stilstand naar 100 km/h is geklaard in 3,5 seconden. De topsnelheid van de Kia EV6 GT ligt op 260 km/h.

Dragrace met de beste supercars

Om te bewijzen dat de EV6 GT zelfs de beste supersportwagens de baas is, heeft Kia een dragrace georganiseerd. Toegegeven, Kia heeft niet de absolute top van de supersportwereld uitgenodigd, maar toch zijn de Ferrari California T, Lamborghini Urus, McLaren 570S, Mercedes-AMG GT en Porsche 911 Carrera 4 geduchte tegenstanders.

De Kia wint niet, maar wie dan wel?

De uitkomst van de dragrace over 400 meter is overigens verrassend. De Kia EV6 GT is het snelst van de lijn, met zijn instant-elektrokracht, maar wordt vlak voor het einde toch ingehaald. Op de finishlijn ligt de Kia slechts een neuslengte achter. Welke supercar is sneller? Dat vertellen we niet. Daarvoor moet je de video kijken.