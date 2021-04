Volkswagen komt met zevende suv-model: de Volkswagen Taigo

Volkswagen levert veel meer suv-modellen dan je denkt. Bij ons zijn de T-Roc, Tiguan en Touareg het bekendst (die laatste wordt in Nederland niet meer geleverd), maar in bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten worden hele andere modellen verkocht. De grote Volkswagen Atlas (die in China Terramont heet), de Atlas Cross Sport (ook wel Terramont X), de Taos/Tharu, de Tayron, de Tayron X en de Nivus.

Volkswagen Taigo is de 'coupéversie' van de T-Cross

Die laatste vormt de basis voor de Volkswagen Taigo. Hij staat op hetzelfde platform als de T-Cross en heeft ongeveer gelijke buitenmaten. Wat is dan de toegevoegde waarde van de Taigo? Wij hebben geen flauw idee, maar Volkswagen wel. Het merk - dat de wereldpers te slim af was met een 1 april-grap - zegt dat we de Taigo als een coupéversie van de T-Cross moeten zien.

Driecilinder turbomotor met 90 of 110 pk

Acht, we gaan de discussie maar niet meer aan. Als Volkswagen een T-Cross met een iets schuinere achterruit als coupé wil zien, dan doet het dat maar. Over de motoropties is nog weinig bekend, maar we gaan ervan uit dat de Taigo een 1.0 TSI-benzinemotor gaat krijgen, met naar keuze 90 of 110 pk (net als de T-Cross). De Volkswagen Taigo staat eind dit jaar bij de Nederlandse dealers.