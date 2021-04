'Duitsers maken geen grappen', aldus die commercial van Opel. Maar als ze dat wel doen, dan zijn het hele slechte. Zoals de 1 april-witz van de Amerikaanse tak van Volkswagen. De organisatie zou zijn naam eind april officieel willen veranderen in Voltswagen. Gisteren lekte een persbericht uit waarin dat staat. Gerenommeerde sites als Automotive News Europe en USA Today zijn er gelijk ingedoken. Ze melden dat bronnen binnen de Volkswagen of America-organisatie de overgang naar een nieuwe merknaam bevestigen.

Wil je de Voltswagen-url hebben? Hij is te koop

Onzin, zeggen wij! Want de merknaam Voltswagen is bijvoorbeeld helemaal niet vastgelegd bij een merkbureau. Dat kun je simpel checken door in de database van het US Patent and Trademark Office te gaan wroeten (dat hebben wij gedaan). Bovendien is de url www.voltswagen.com gewoon nog beschikbaar. Dus als je die zou willen hebben, mag je die vast voor een vriendelijk prijsje meenemen. En bovendien … het is morgen 1 april. Nu maar hopen dat Volkswagen beter is in het bouwen van auto's, dan in het maken van 1 april-grappen.