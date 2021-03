Aston Martin viert Formule 1-terugkeer met Vantage F1 Edition

Aston Martin is terug in de Formule 1. Althans, in naam … Het voormalige Racing Point F1 Team gaat nu door het leven als Aston Martin F1 Team. En daarmee is de Britse sportwagenfabrikant na zestig jaar terug in de hoogste raceklasse. Om dat te vieren introduceert Aston Martin de Vantage F1, die overeenkomsten vertoont met de safety cars die Aston Martin aan de Formule 1-organisatie levert.