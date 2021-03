Ouch! Dit kan er gebeuren als je een Jeep Wrangler verkeerd sleept

Het bijgaande screenshot komt uit een TikTok-video. Een monteur van een Amerikaanse Jeep-dealer zette het filmpje online, nadat hij een auto had binnengekregen die op een bizarre manier finaal kapot was gegaan. Het ging om een Jeep Wrangler van het modeljaar 2021 met slechts 16.000 kilometer op de teller. Toen de monteur onder de terreinwagen keek, sloeg hij stijl achterover van verbazing. Zoiets had hij nog nooit gezien.

Jeep-eigenaar schakelde de lage gearing in

In Amerika is het heel normaal om je gewone auto mee te nemen als je er met de camper op uit gaat. Sommige mensen kiezen ervoor om de auto op een trailer te zetten, andere slepen hem gewoon (daar is een speciaal systeem voor). De eigenaar van de Jeep deed dat laatste, maar maakte - waarschijnlijk per ongeluk - een fout met de tussenbak van de Wrangler. Hij zette de pook ervan in 4-Low. En daarmee schakel je de lage gearing in, die je eigenlijk alleen in ruw terrein nodig hebt. In 4-Low mag je niet harder rijden dan 40 km/h.

Een auto slepen doe je altijd in de vrij

De tweede fout die de Jeep-eigenaar maakte, was dat hij de reguliere versnellingsbak in de eerste versnelling zette. Stom! Tijdens het slepen moet hij in zijn vrij. Dus toen de man met zijn camper en Jeep aan een lange reis over de Amerikaanse highway begon, ging het helemaal mis. Hij had het waarschijnlijk niet door, maar achter hem in de Wrangler werd de zescilindermotor opgestuwd tot een toerental rond de 50.000 tpm. Het maximaal toegestane toerental voor de Jeep-V6 is 6600 tpm.

Gloednieuwe Jeep Wrangler is total loss

Dus je kunt je voorstellen wat er is gebeurd. De motor, versnellingsbak en tussenbak zijn min of meer geëxplodeerd. De nokkenas heeft zich los gerukt, twee zuigers zijn dwars door het blok heen gegaan, en de koppeling en het vliegwiel zijn uit de transmissiebehuizing geknald. Verder is de transmissie losgeraakt van de inkomende as en lijkt er een bom te zijn afgegaan in de tussenbak. Volgens het Jeep-dealerbedrijf is de auto total loss. Alleen al aan onderdelen zou je 30.000 dollar kwijt zijn, zei de monteur tegen TheDrive.