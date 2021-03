Voor de prijs van één Pagani Huayra R kun je 200 Toyota's kopen

Nee, wacht … dat moeten we nuanceren. Je mag met de Pagani Huayra R wel het circuit op, maar je mag niet deelnemen aan races. Het gevaarte voldoet namelijk niet aan de reglementen. Net als bij de Zonda R heeft Pagani de regels in de prullenbak gemikt. Het spectaculaire resultaat is de Huayra R: een auto die weinig meer is dan een circuitspeeltje voor de superrijken.

Pagani Huayra R heeft weinig met de Huayra te maken

Zoals gezegd, je mag er geen kenteken op monteren. Je moet hem op een trailer naar je favoriete racebaan verslepen en kunt dan een middagje losgaan. Onderhuids heeft de Pagani Huayra R bovendien weinig meer te maken met de 'gewone' Pagani Huayra. De circuitversie is grotendeels uit koolstofvezel en titanium opgebouwd en weegt daardoor liefst 200 kilo minder (1050 kilo).

V12 met iets meer vermogen, maar veel minder koppel

Ook de motor is anders. De reeds bestaande Pagani Huayra heeft een 6,0-liter V12 met twee turbo's, die in de hardcore BC-versie maximaal 800 pk en 1001 Nm levert. Voor de Huayra R heeft Pagani gekozen voor een atmosferische variant van zijn twaalfcilinder. Het blok levert iets meer vermogen (850 pk), maar veel minder koppel (750 Nm), door het gebrek aan turbo's.

Pagani Huayra R klinkt als een oude Formule 1-wagen

De door de turbo's gedempte V12 van de 'reguliere' Huayra klinkt als een stofzuiger in vergelijking met de nieuwe atmosferische motor. Volgens Pagani kun je in de soundtrack van de Huayra R een oude Formule 1-wagen horen. De peperdure trackday special heeft een sequëntiele versnellingsbak met zes verzetten, Brembo-remmen en elektronisch instelbare dempers.

Er worden slechts dertig stuks van de Huayra R gebouwd

Het is niet precies bekend wat de prestaties zijn van de Pagani Huayra R, maar daar hoeven we ons waarschijnlijk ook geen zorgen over te maken. Pagani meldt dat de bespoilerde carrosserie van de R bij 320 km/h zo'n 1000 kilo downforce genereert. Er worden slechts dertig exemplaren van de bijzondere Huayra gebouwd. Ze kosten 2,6 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen.