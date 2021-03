In de volksmond (en zelfs in de media) is een Tesla een zelfrijdende auto. Autopilot heet het pakket elektronische assistenten van de Model S, Model X, Model 3 en Model Y. Het is vergelijkbaar met de systemen van bijvoorbeeld Audi, BMW, Mercedes en Lexus, maar wordt veel vaker overschat door de gebruikers, zo bleek uit onderzoek. Misschien komt dat door de misleidende naam, die veel meer suggereert dan het eigenlijke systeem kan waarmaken. In Duitsland mag Tesla de term Autopilot en ook Full Self-Driving Capability daarom niet langer gebruiken in advertenties.

Full Self-Driving Capability voor 7500 euro

Als je naar de Nederlandse Tesla-website gaat, zie je de Full Self-Driving-optie gewoon nog staan. Hij kost 7500 euro en belooft binnenkort "automatisch rijden op straten binnen de bebouwde kom". In kleine letters staat eronder: "De functies die momenteel beschikbaar zijn, vereisen actief toezicht van de bestuurder en maken de auto niet autonoom." Vorig jaar oktober heeft Tesla zo'n 200 auto's (van voornamelijk Tesla-medewerkers) opgewaardeerd met FSD Beta-software. Volgens Tesla-baas Elon Musk is die proef nu uitgebreid naar zo'n 1000 proefkonijnen.

Amerikaanse overheid wil antwoorden van Tesla

Wederom, de naam Full Self-Driving Beta suggereert heel wat. En dat vindt de Californische Department of Motor Vehicles (DMV) ook. De overheidsorganisatie stuurde daarom een mail aan Tesla met daarin een eis om uitleg. Want FSD Beta heet eigenlijk anders: Autosteer on City Streets. Dus wat is het nou? Een zelfrijdend systeem, of niet? Want als het wel zelfrijdend zou zijn, dan heeft Tesla (logischerwijs) een vergunning nodig van de DMV om autonome techniek te testen op de openbare weg. En die heeft de fabrikant niet aangevraagd.

Full Self-Driving is helemaal niet Full Self-Driving

Maar zoals we gewend zijn van Tesla; Full Self-Driving Beta is een misleidende benaming. "City Streets geeft de auto een SAE Level 2-niveau van autonomie", schrijft Tesla in een reactie op de DMV. Dat betekent dat de auto in bepaalde weliswaar zelf kan opereren, maar dat de bestuurder altijd de handen aan het stuur moet houden en klaar moet zijn om meteen in te grijpen als er iets mis dreigt te gaan. "De mogelijkheden van City Streets om objecten en acties te detecteren en daarop te reageren zijn beperkt", aldus Tesla. "Er zijn omstandigheden en gebeurtenissen die het systeem niet herkent en waar het dus niet op reageert."

Met veel situaties kan Tesla Autopilot niet omgaan

Volgens Tesla is dat bijvoorbeeld het geval bij slecht weer, in complexe verkeerssituaties, bij wegwerkzaamheden, bij agressie in het verkeer, als er een ambulance of politiewagen met sirene aankomt, als er een object op het wegdek ligt, op ingewikkelde rotondes waar van alle kanten verkeer komt, op wegen die niet op de navigatiekaart staan, en meer. Alleen een autonoom systeem van Level 3 of hoger kan daar (deels) mee omgaan. En zelfs dan kan de auto een situatie vaak niet zelf aan, maar moet de bestuurder worden gewaarschuwd om het stuur over te nemen.

FSD Beta (Autosteer on City Streets) blijft Level 2-autonoom

Full Self-Driving Beta is dus verwarrend. En Elon Musk maakt het er niet makkelijker op door van tijd tot tijd weer te roepen dat de zelfrijdende Tesla er nu echt bijna aankomt. Hij riep bijvoorbeeld dat er in 2020 een hele vloot aan autonome Tesla-taxi's zou zijn. In de officiële documenten staat echter dat de uiteindelijke release van Autosteer on City Streets beperkt blijft tot Level 2-autonomie. Niks geen Full Self-Driving dus. Tesla werkt hard aan systemen die SAE Level 3 of hoger zijn, maar die zullen niet worden uitgerold "zonder uitgebreide tests en de benodigde vergunningen en overheidsgoedkeuring", schrijft de fabrikant.