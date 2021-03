Geen 'Made in Holland' meer! Tesla stopt met assemblage in Tilburg

Een hoge functionaris van Tesla heeft tegenover Nu.nl bevestigd dat de fabriek inderdaad dicht gaat. Tesla heeft in januari de vernieuwde Model S en Model X voorgesteld. Die zijn technisch zoveel gecompliceerder geworden dat deelassemblage in Nederland niet langer mogelijk is. Voorheen kregen ze in Tilburg deels afgebouwde Model S'en en Model X'en uit de Verenigde Staten geleverd, die hier verder werden geassembleerd.

Gefacelifte Tesla Model S en Model X eind dit jaar in Nederland

De gefacelifte Tesla Model S en Model X komt eind dit jaar pas in Europa op de markt. Maar dat betekent dat de aanvoer van de oude modellen naar Tilburg al veel eerder stopt. In de Brabantse fabriek worden echter niet alleen auto's in elkaar gezet. Er is ook een spuitshop, onderdelenmagazijn en remanufacturing center, dat oude of gebruikte onderdelen reconditioneert.

Tesla-fabriek in Tilburg werd in 2015 in gebruik genomen

De Tesla-fabriek in Tilburg werd in 2015 in gebruik genomen; er werken meer dan vijfhonderd mensen. Het drukst was de locatie in 2018, toen de Tesla Model S en Model X nog ruimschoots van bijtellingsvoordelen profiteerden. In dat jaar verkocht Tesla er respectievelijk 5622 en 2963. Vorig jaar was dat gedaald naar slechts 292 en 299 stuks. De Tesla Model 3 en Model Y lopen niet in Tilburg van de band.

Tesla Gigafactory ging aan de neus van Nederland voorbij

Een paar jaar geleden ging Tesla op zoek naar een Europese locatie voor een nieuwe 'Gigafactory'. Nederland dacht een goede kans te maken - 'wij' hadden immers al de assemblagelijn in Tilburg - maar helaas … de Tesla-fabriek ging aan onze neus voorbij. Tesla-baas Elon Musk koos voor een plek nabij Berlijn in Duitsland.