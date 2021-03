Dit is de elektrische BMW i4! En hij komt 590 kilometer ver

Begin 2020 liet BMW de Concept i4 zien: een opvallend vormgegeven studiemodel dat een preview was op deze BMW i4. De uiteindelijke productieversie heeft er weinig mee te maken. Afgezien van de enorme grille, die we ook terugzien op de BMW 4-serie Coupé en Cabriolet, is er weinig opmerkelijks aan het design van de i4. Hij ziet eruit hoe je zou denken dat een vierdeursvariant van de 4-serie Coupé eruit zou zien, met natuurlijk de dichte grille, aerodynamische wielen en blauwe accenten om aan te geven dat hij een elektrische aandrijflijn heeft.

BMW i4 M Performance heeft 530 pk

Er komen meerdere uitvoeringen van de BMW i4 op de markt. Welke dat zijn, is nog niet bekend, en wat voor batterijen ze bij zich dragen ook nog niet. BMW laat alleen weten dat de versie met de langste adem maximaal 590 kilometer kan halen op een volle acculading. De krachtigste i4 - een M Performance-uitvoering waarschijnlijk - krijgt elektromotoren met in totaal 530 pk. En daarmee gaat hij in ongeveer 4 seconden van stilstand naar 100 km/h.

Ook nieuwe BMW i3 en i7 in aantocht

Momenteel bestaat het elektrische leveringsprogramma van BMW uit twee modellen: de oude BMW i3 en de dit jaar geïntroduceerde BMW iX3, die we niet alleen aan een review hebben onderworpen, maar waarmee we ook een actieradiustest hebben gedaan. Dit jaar komen daar sowieso de grote BMW iX en deze i4 nog bij. Daarbij hebben de Duitsers ook nog een elektrische 3-serie op stapel staan - de nieuwe i3 - en komt er ook een BMW i7, die we al gecamoufleerd hebben zien rondrijden.