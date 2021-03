Het persbericht over de nieuwe BMW iX is lang, maar de helft van de tekst gaat niet over de auto zelf, maar over het doel van BMW om de productie ervan zo milieuvriendelijk te laten gebeuren. Er zitten veel recyclebare materialen in de iX, aldus BMW, en de batterij bevat kobalt en lithium dat via "gecontroleerde bronnen in Australië en Marokko" is gekocht. Daarmee bedoelt BMW waarschijnlijk dat er geen kinderhandjes aan te pas zijn gekomen in mijnen in Afrika en Zuid-Amerika.

Het design van de BMW iX begint te wennen

Maar goed, mooi dat BMW - een fabrikant die keihard heeft gelobbyd tegen strengere emissie-eisen en het klimaatakkoord van Parijs - nu zo met het milieu bezig is. En hoe meer wij het design van de BMW iX zien, hoe meer we eraan gewend raken. Veel mensen vinden de 'nieren' niet mooi, maar wat ons betreft is juist de achterkant van de suv een zwak punt. Het lijkt alsof de auto rondrijdt met een wat uitgezakt achterwerk. Kijk maar eens en profil naar de iX.

BMW iX xDrive 40 en xDrive 50 met 4WD

Zoals gezegd, hij is er in twee varianten, beide met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. De BMW iX xDrive40 levert 300 pk, heeft een 70-kWh batterij en komt maximaal 400 kilometer ver op een volle lading. Snelladen gaat met maximaal 150 kW. De BMW iX xDrive50 is 500 pk sterk, heeft een 100-kWh batterij en zou meer dan 600 kilometer ver moeten kunnen komen. Het laadvermogen is 200 kW (ter vergelijking: een Porsche Taycan haalt 270 kW).

Elektrische BMW iX vanaf 86.972 euro

De BMW iX xDrive40 heeft een vanafprijs van 86.972 euro. Daarmee is hij een paar tientjes duurder dan de instapversie van de BMW X5, de plug-in hybride xDrive45e. Voor de BMW iX xDrive50 moet je minstens 105.472 euro neertellen. Wat buitenmaten betreft, komt de Audi E-Tron dicht bij de BMW iX in de buurt. Maar de prijslijst van die elektrische suv begint 'al' bij 67.705 euro voor de 71-kWh versie. De duurste Audi E-Tron - de S - zit op 105.545 euro.