In één klap twee nieuwe elektrische auto's van MG: de MG5 en MG Marvel R

Om met die laatste te beginnen: MG heeft een kleine primeur met de MG5 Electric. Volgens het merk is het model namelijk de allereerste volledig elektrische stationwagon ter wereld. Al meldt MG er niet bij dat de MG5 EV - waarop de MG5 Electric duidelijk gebaseerd is - al sinds vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk op de markt is. En als Roewe i5 al sinds 2017 in China.

MG5 Electric kan helaas geen caravan trekken

De MG5 Electric is vrij nietszeggend Chinees gestileerd. Hij is 4,5 meter lang, 1,8 meter breed en 1,5 meter hoog, met een wielbasis van 2,6 meter. In de kofferruimte kan tussen de 578 en 1456 liter aan bagage worden meegenomen. Het maximale trekgewicht van de MG5 Electric is beperkt (500 kilo) en dus niet genoeg voor een caravan.

Elektrische actieradius van ruim 400 kilometer

Onder het inzittendencompartiment ligt een batterij van onbekende grootte, die voldoende stroom zou moeten leveren voor een actieradius van ruim 400 kilometer. Voor de aandrijving van de MG5 Electric zorgt een 184 pk en 280 Nm sterke elektromotor. Aan een DC-snellader zou de accu van de stationwagon na 30 minuten weer voor 80 procent vol moeten zitten.

MG Marvel R Electric is elektrische c-segment-suv

Dan is er de MG Marvel R Electric, die is gebaseerd op de Roewe Marvel X (2018) en Roewe Marvel R (2020). Hij valt qua grootte in het c-segment en is 4,6 meter lang, 1,9 meter breed en 1,6 meter hoog, met een wielbasis van 2,8 meter. Ook van de MG Marvel R Electric weten we niet precies wat voor batterij erin ligt, maar MG noemt als actieradius meer dan 400 kilometer.

Auto kan stroom leveren aan een elektrische fiets

Net als bij de MG5 Electric geldt dat de batterij van de Marvel R binnen een half uur weer voor 80 procent zit, als je hem aan een DC-snellader hangt. De elektrische suv is uitgerust met een zogeheten V2L-syssteem, waarmee de batterij stroom kan leveren aan een extern systeem, zoals een elektrische scooter, laptop, luchtpomp, of zelfs een andere elektrische auto.

Vierwielaandrijving met drie elektromotoren

MG heeft de Marvel R Electric uitgerust met liefst drie elektromotoren: één op de vooras, twee op de achteras. Het systeemvermogen van de drie bedraagt 288 pk bij een maximumkoppel van 665 Nm. De sprint naar 100 km/h zit er na 4,9 seconden op, pas bij 200 km/h houdt de Marvel R het voor gezien. Later introduceert MG ook een achterwielaangedreven versie van de Marvel R.

MG5 Electric in oktober, MG Marvel R Electric al in mei

Achterin de MG past tussen de 357 en 1396 liter bagage. Daarbij is er ook nog ruimte voor in de neus (de frunk), waarin 150 liter past. Het trekgewicht van de MG Marvel R Electric ligt op 750 kilo. Het model komt in mei naar Nederland. Geïnteresseerden in de MG5 Electric moeten wachten tot oktober. De prijs van beiden is nog niet bekend.