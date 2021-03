3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Volvo XC40 Recharge

+ Voordeel 1: Je ziet hoeveel stroom je straks nog over hebt

Als je een bestemming invoert in het navigatiesysteem van de Volvo XC40 Recharge, zie je met hoeveel procent je arriveert. Een geruststellend idee en een functie die elke elektrische auto moet hebben.

+ Voordeel 2: De adaptieve cruisecontrol van de Volvo XC40

Na een paar Chinese EV's te hebben getest, is de adaptieve cruisecontrol van de Volvo XC40 Recharge een verademing. Simpele bediening en soepele werking.

+ Voordeel 3: De Volvo XC40 Recharge is een snelle rekenaar

Als je de oplaadlimiet verandert (Volvo adviseert hem op 90 procent te zetten), herrekent de Volvo XC40 Recharge meteen hoe laat het opladen klaar is.

- Nadeel 1: Waarom wordt de laadsnelheid niet in kW weergegeven?

De Volvo XC40 Recharge en de Polestar 2 hebben de vervelende eigenschap om de laadsnelheid uit te drukken in km/h en niet in de gebruikelijke kW.

- Nadeel 2: Het inschakelen van one pedal driving is te lastig

Het in- of uitschakelen van one pedal driving (je hoeft dan niet te remmen, dat doet de Volvo voor je) kost drie handelingen. Dat zijn er twee teveel, wat ons betreft.

- Nadeel 3: Wij willen de actieradius in kilometers zien!

De actieradius van de Volvo XC40 Recharge wordt alleen in procenten uitgedrukt. Pas als de batterij bijna leeg is, komen er kilometers bij te staan. Dat is niet handig.