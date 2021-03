New Kids Turbo? Nee! Deze oude Opel Manta GSe is volledig elektrisch

Opel schaart zichzelf onder "de pioniers met elektrische aandrijving", zo lezen we in het Opel Manta GSe-persbericht. Maar dat lijkt ons overdreven. Het Duitse merk levert momenteel elektrische varianten van de Opel Corsa en de Opel Mokka, maar dat zijn broertjes van de Peugeot e-208 en de Peugeot e-2008. Al zette Opel wel diverse elektrische records in 1971, met de Elektro GT.

Opel Mokka met klassiek jaren zeventig-gezicht

Met de Mokka is Opel een nieuwe designrichting ingeslagen. Vooral het front van de compacte crossover/suv (Opel noemt het een Opel Vizor) doet denken aan de klassieke Opel Manta uit de jaren zeventig. Vandaar ook dat Opel de eerste generatie Manta heeft uitgekozen voor zijn interessante restomod-project.

Nog weinig bekend over Opel Manta GSe ElektroMOD

Helaas heeft Opel nog weinig bekendgemaakt over de Manta GSe ElektroMOD. We weten alleen dat hij een digitale cockpit krijgt en dus een elektrische aandrijflijn. Hij zou net zo sportief zijn als de originele Manta, aldus Opel. Maar dat hopen we eigenlijk. Want die prachtig gelijnde coupé was natuurlijk vrij tam naar moderne standaarden.