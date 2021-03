Deze Singer ACS is spectaculair! Dus waarom is Porsche dan boos?

Voor wie niet weet wat een Porsche 911 Safari is … Eind jaren zeventig besloot Porsche mee te doen aan de East African Safari Rally. Daarvoor gebruikte het sportwagenmerk een opgehoogde 911 met vierwielaandrijving en allerlei broodnodige verstevigingen aan het chassis en de carrosserie: de Porsche 911 SC Safari. Later - in de jaren tachtig - deed Porsche ook een aantal keer mee aan de Dakar Rally, eerst met de Porsche 953 en later met de Porsche 959.

Singer All-terrein Competition Study is een Porsche 964

Een trouwe klant van het Amerikaanse Singer wilde een moderne versie van die 911 SC Safari en 953, en die staat hier voor ons. De Singer All-terrain Competition Study is - je zou het niet zeggen - gebaseerd op een Porsche 964 uit 1990. Hij heeft een luchtgekoelde, twinturbo 3,6-liter boxermotor met 450 pk en heeft waarschijnlijk nauwelijks nog originele 964-onderdelen. Want onder supervisie van de Britse rallyspecialist Richard Tuthill is de Singer ACS klaargemaakt voor het echte rallywerk.



Eentje voor in de woestijn en eentje voor op de weg

De eerdergenoemde klant heeft twee auto's besteld bij Singer: de witte is afgestemd op woestijnrally's, de rode op asfaltrally's. De precieze aanpassingen zullen we jullie besparen, maar beide wedstrijd-911's zijn uitgebreid verstevigd, voorzien van permanente 4WD, en uitgerust met een ophanging waar je u tegen zegt. Daarbij hebben ze een extra grote brandstoftank, twee volledige reservewielen, een drinksysteem voor de bestuurder en navigator, en een race-navigatiesysteem.

Singer ACS Mag pas weer online zonder Porsche-letters

Singer had de ACS ook zijn website zijn, want geïnteresseerde liefhebbers kunnen een exemplaar voor zichzelf bestellen. Maar na een klacht van Porsche heeft Singer de opgehoogde sportwagen van zijn site en van Facebook gehaald. De ACS komt er heus weer op te staan, maar dan moet Singer wel alle Porsche-letters eraf halen. En dat is niet simpelweg een kwestie van stickers eraf halen. Zoals je kunt zien, staat het woord Porsche op de zijkant in het plastic gestanst.