Bij de elektrische Volkswagen Project Trinity gaat opladen even snel als tanken

Klinkt goed! Wanneer kan ik hem kopen/leasen? Nou, dat is het probleem. De Volkswagen Project Trinity (niet de definitieve naam) komt pas in 2026 op de markt. We moeten dus nog even wachten voordat we bij de laadpaal niet meer hoeven te wachten. Bovendien kan het natuurlijk ook grootspraak van Volkswagen zijn …

Maakt Volkswagen Project Trinity autonoom rijden mogelijk?

Want het merk beweert dat de Project Trinity nieuwe maatstaven gaat zetten op het gebied van actieradius, laadsnelheid en digitalisering. Ook zegt Volkswagen dat de auto autonoom rijden mogelijk gaat maken. Bij de productiestart in 2026 is de auto Level 2-autonoom (slechts deels autonoom, vergelijkbaar met huidige assistentiesystemen), maar is hij technisch klaar voor Level 4 (niet volledig autonoom, maar verregaand zelfstandig).

Volkswagen zal minder varianten van de elektrische sedan bouwen

"We zullen de manier waarop we auto's bouwen volledig opnieuw gaan vormgeven", aldus Volkswagen-directeur Ralf Brandstätter. "Digitalisering, automatisering en een lichtgewicht constructie spelen daarbij een belangrijke rol." Van de Project Trinity zullen minder varianten worden gebouwd dan nu gebruikelijk is. De hardware zal grotendeels worden gestandaardiseerd.

Opties moet je digitaal kopen, toevoegen of activeren

Brandstätter: "In de toekomst wordt de individuele configuratie van een auto niet langer bepaald door de hardware op het moment van aankoop. In plaats daarvan kunnen klanten op elk gewenst moment functies toevoegen via het digitale ecosysteem in de auto." Dus eigenlijk hebben auto's dan alle opties min of meer aan boord, alleen moet je ze digitaal kopen, toevoegen of activeren.