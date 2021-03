Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 9

+ Top - Ook voor niet-kinderen! De Volkswagen T1 'Bulli' van Playmobil

Niet alleen Lego maakt begeerlijke modelletjes van klassieke auto's, ook Playmobil. Dit is de Volkswagen T1 'Bulli' in schaal 1 op 18. Volgens de ontwerpers diende een echte T1-camper uit de collectie van Volkswagen als voorbeeld.

+ Top - Je hond wordt doodsbang van de Porsche Taycan Cross Turismo

Ken je die filmpjes van straaljagerpiloten die een burgerpassagier meenemen op een demonstratievlucht? Ze zijn een exercitie in leedvermaak, want na een paar bochten en loopings zie je de passagier naar een papieren zakje grijpen of zelfs het bewustzijn verliezen. Denk daar maar eens aan als je besluit om je hond mee te nemen in de nieuwe Porsche Taycan Cross Turismo. Want die zal hetzelfde meemaken.

+ Top - Eindelijk elektrosubsidie! Volkswagen ID.4 52 kWh 8000 euro goedkoper

De Volkswagen ID.4 was tot nu toe alleen leverbaar met een 72 kWh-accupakket, voor een vanafprijs van 47.790 euro. Met de introductie van de ID.4 met 52 kWh-batterij wordt de elektrische suv iets bereikbaarder. Met zijn prijs blijft hij nét iets boven de 40.000 euro steken en komt hij dus in aanmerking voor overheidssubsidie.

- Flop - Mobiliteitsalliantie: 'Rekeningrijden zo snel mogelijk invoeren'

In de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart ligt de kilometerheffing weer op tafel. In de verkiezingsprogramma's van vrijwel alle grote partijen komt betalen naar gebruik voor. De Mobiliteitsalliantie - het samenwerkingsverband van onder meer de NS, Fietsersbond, Vereniging Zakelijke Rijders, BOVAG en RAI - is helemaal voor. Rekeningrijden moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, vindt de organisatie.

- Flop - Autoverkopen februari 2021: niemand wil meer een elektrische auto

De autoverkopen van februari 2021 geven geen reden tot vrolijkheid: er werden bijna 23 procent minder auto's op kenteken gezet, de showrooms zijn dicht en niemand koopt meer een elektrische auto. Maar ... er zijn ook kleine lichtpunten.