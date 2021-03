Je hond wordt doodsbang van de Porsche Taycan Cross Turismo

De Porsche Taycan werd in 2015 voor het eerst onthuld, als Porsche Mission E Concept. Drie jaar later kreeg hij gezelschap van de Porsche Mission E Cross Turismo Concept: een stationwagon met meer grondspeling en wat ruig plastic op de flanken. Het was al vrij snel duidelijk dat niet alleen de Mission E in productie zou gaan (als Taycan), maar ook de Cross Turismo. En dit is hem eindelijk.

Instelbare rijhoogte en grote kofferbak

De Porsche Taycan Cross Turismo - met standaard luchtvering - heeft een instelbare rijhoogte en kan maximaal 3 centimeter hoger dan de reguliere Taycan worden gelegd (met het optionele offroadpakket). Achter de grote kofferklep schuilt een bagageruimte van 446 liter groot (366 liter voor de Taycan), die kan worden vergroot naar 1212 liter door de achterbank plat te leggen. Voorin de 'frunk' past nog een extra 82 liter.

Meer ruimte op de tweede zitrij

Door de carrosserievorm van de Porsche Taycan Cross Turismo loopt het dak verder horizontaal door dan bij de Taycan, die een vierdeurs coupé-koets heeft. Voor de achterpassagiers betekent dat goed nieuws. Ze krijgen er bijna 5 centimeter hoofdruimte bij. Verder is de cabine van de Cross Turismo ongewijzigd ten opzichte van de Taycan.

Alleen leverbaar met vierwielaandrijving

Het leveringsprogramma van de Taycan Cross Turismo is bekend. Hij komt - net als de Taycan - voorlopig in vier varianten op de markt; Taycan (476 pk, 456 km), Taycan 4S (571 pk, 452 km), Taycan Turbo (680 pk, 452 km) en Taycan Turbo S (761 pk, 419 km). Het enige verschil is de basisversie: die heeft in de Taycan achterwielaandrijving en in de Cross Turismo vierwielaandrijving.

In 2,9 seconden van 0 naar 100 km/h

En om terug te komen op de hond uit de intro. Die past natuurlijk achterin, maar zal het niet waarderen als je stroompedaal vloert. De Taycan Turbo en Taycan Turbo S gaan in respectievelijk 3,3 en 2,9 seconden naar 100 km/h. Het is dus ook zaak om de fietsen achterop de optionele fietsendrager stevig vast te zetten.

Porsche Taycan Cross Turismo vanaf 97.400 euro

Uiteraard is de Porsche Taycan Cross Turismo duurder dan de sedanversie. De instapper kost 10.000 euro meer (97.400 tegenover 87.200 euro). Bij de andere versies loopt het prijsverschil geleidelijk af naar slechts 1500 euro. Voor de Taycan 4S Cross Turismo wil Porsche 116.000 euro hebben, voor de Turbo en Turbo S respectievelijk 159.300 en 193.200 euro.