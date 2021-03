Elektrische Volvo C40 is een Polestar 2 in vermomming

Apart eigenlijk, dat juist zo'n milieuvriendelijk merk als Volvo pas in 2021 zijn eerste volledig elektrische model onthult. Van de elektrische Volvo C40 komt geen versie op benzine, en ook geen plug-in hybride. Hij heeft hetzelfde accupakket van 78 kWh als de Volvo XC40 P8 Recharge. De beresterke aandrijflijn bestaat uit twee elektromotoren, die zorgen voor een vermogen van 408 pk en een koppel van 660 Nm. De prestaties van de C40 zullen waarschijnlijk weinig afwijken van die van de elektrische XC40. Die doet de sprint van 0-100 km/h in 4,9 seconden en haalt een top van 180 km/h.



Volvo C40: actieradius



Volvo belooft dat de C40 een actieradius heeft van 420 kilometer. Hoewel de accucapaciteit van 78 kWh precies even groot is als die van de Polestar 2, is de actieradius van de Volvo C40 Recharge kleiner. Hij komt 420 kilometer ver op één acculading, de Polestar 2 met hetzelfde accupakket heeft een actieradius van 470 kilometer.



Het rijbereik van de Volvo XC40 Recharge P8 is overigens ook 420 kilometer. Alleen als je de actieradius van de elektrische Volvo XC40 bij 100 km/h en 130 km/h in de praktijk meet, blijft daar teleurstellend weinig van over. De sterke elektromotor vreet bovengemiddeld veel stroom. Bij 100 km/h heeft de Volvo XC40 Recharge een actieradius van 326 kilometer. De 130 km/h-actieradius is 300 kilometer. Hopelijk betert Volvo zijn leven bij de Volvo C40 Recharge. Er is nog huiswerk te doen ...



Alleen online te bestellen



In de herfst van 2021 komt de elektrische Volvo C40 op de markt. Maar je kunt hem niet bij de dealer bekijken. De Volvo C40 wijkt (net als de Polestar 2) af van het bestaande proces bij het kopen van een auto, waarbij een verkoper je automatenkoffie geeft, even tegen de banden van een nieuwe auto schopt en zegt dat zijn schoonmoeder ook zo’n model heeft.



Als je een Volvo C40 wilt, hoef je de deur niet meer uit en kun je hem online bestellen, waarna hij voor de deur wordt afgeleverd. Volvo belooft dat de levertijd kort is en dat de prijslijst transparant is. Geen ingewikkelde optiepakketten dus, of prijslijsten die tientallen pagina's beslaan.Alle elektrische Volvo's van de toekomst zijn alleen nog maar online te koop.



Samen met Google

Ook op andere onderdelen is de Volvo C40 net de Polestar 2: het infotainmentsysteem werd samen met Google ontwikkeld en dus heeft de C40 Google Maps, Google Assistant een de Play Store voor apps. Net als bij de Polestar 2, worden geen koeien meer geofferd voor de leren bekleding. Het is allemaal milieuvriendelijk en synthetisch.



Volvo C40: prijs

Volvo heeft al eerder aangekondigd dat elke Volvo in 2030 elektrisch is. In 2025 moet de helft van alle verkochte Volvo's al volledig elektrisch

zijn. Tot 2025 komt elk jaar een elektrische Volvo op de markt.



Volvo heeft de prijs van de elektrische C40 nog niet verklapt. We gaan uit van zo'n 60.000 euro voor de suv-coupé. De elektrische Volvo XC40 P8 Recharge kost 55.495 euro.