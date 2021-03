Waarom Autowereld.com binnenkort Autoreview.nl heet

Wat er voor jou verandert

Eigenlijk helemaal niets, op de naam www.autoreview.nl en het rood-witte kleurschema na. De redactie van autowereld.com bestaat namelijk uit precies dezelfde mensen als de redactie van autoreview.nl. Alle onderwerpen waarover jij graag leest op autowereld.com, komen ook op de nieuwe website weer aan bod. Een eerste review van nieuwe auto’s, spionagefoto’s, tests: je hoeft ook op autoreview.nl niets te missen.

Wat verbetert er?

Als je autowereld.com het afgelopen jaar gevolgd hebt, zul je hebben gemerkt dat er nieuwe verhalen zijn gepubliceerd: veel meer eerste reviews, actieradius-tests van elektrische auto’s en vergelijkende tests. Die hebben we kunnen maken dankzij het automagazine Auto Review.

Auto Review staat bekend om zijn uitgebreide autotests. Ons testteam voert bijna elke week een vergelijkende test uit, zowel op het circuit als op de openbare weg. Geen nattevingerwerk dus, maar onomstotelijke meetresultaten. Als bezoeker van onze site profiteer je zo én van de snelheid van het web, én van de grondigheid van ons magazine. Deze wisselwerking zal de komende tijd alleen maar sterker worden.

Wie is Auto Review?

Auto Review is hét blad voor autoliefhebbers in Nederland en Vlaanderen. We staan bekend om onze uitvoerige en diepgaande vergelijkende tests. Elke editie komen meer dan 25 auto’s aan bod. De Opel van de buurman die elke dag voorbijrijdt, maar ook de nieuwste Tesla of bijzondere Ferrari. We slaan geen merk en geen model over. Keiharde feiten worden afgewisseld met de leukste weetjes van alle nieuwe modellen.

Bavo Galama heeft een eigen rubriek in Auto Review, waarin hij elke maand het land intrekt voor bijzondere auto-evenementen. Uiteraard bespreken we ook het laatste autonieuws, hebben we aandacht voor lifestyle en reizen we (zodra het weer mag) de wereld over om de mooiste reportages te maken.

Houd je van auto’s en lees je graag, dan moet je Auto Review hebben. Zowel online als op papier.