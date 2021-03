Mercedes heeft deze week een online reserveringssysteem geopend voor de EQS. Wil je alvast een exemplaar vastleggen, dan wil Mercedes graag een reserveringsbedrag van 1500 euro van je hebben. Je hebt altijd de mogelijkheid om je pre-order te annuleren. Want ja, over de specificaties van de Mercedes EQS is nog nauwelijks iets bekend. Volgens Mercedes heeft de elektrische luxelimousine een range van maximaal 700 kilometer en kan hij in slechts 15 minuten ongeveer 250 kilometer aan actieradius bijladen.

Mercedes EQS is geen S-klasse

De Mercedes EQS heeft weinig tot niets te maken met de bestaande Mercedes S-klasse. Het model is qua uiterlijk gebaseerd op de Mercedes EQS Vision Concept uit 2019, met een zogeheten cab forward-design (waarbij de neus relatief kort is) en een daklijn die als een coupé-achtige boog van voor naar achteren loopt. Het is wat moeilijk te zien door de camouflagefolie, maar de EQS lijkt een bijzonder fraaie sedan te worden. Eentje met Mercedes CLS-trekjes.

Een reeks aan EQ-modellen

Mercedes is hard bezig om zijn elektrische leveringsprogramma uit te breiden. Eerder dit jaar onthulde het merk de Mercedes EQA (een Mercedes GLA met stekker), die al snel gezelschap krijgt van de EQB (een elektrische versie van de GLB). In de tweede helft van 2021 volgen de Mercedes EQE en EQS, waarna we in 2022 kennis zullen maken met de EQE SUV en EQS SUV. Beide laten zien dat Mercedes een beetje de mist in is gegaan met hun EQ-namenschema. Want in tegenstelling tot bij de huidige EQC, moet er nu opeens SUV achter de aanduidingen EQE en EQS.