Waarom de Volkswagen ID.3 terecht geen Auto van het Jaar 2021 werd

1. Vervelende knoppen op het stuur

Haat is een sterk woord, maar de digitale knoppen op het stuur van de Volkswagen ID.3 testen ons geduld. Soms moet je erop drukken, soms werkt wrijven. Soms werkt niets. Dat touchscreens het werk van fysieke knoppen overnemen, is een bekend probleem. Maar dat de knoppen op het stuur ook niet meer heilig zijn …



2. Onoverzichtelijke infotainmentmenu's

Volkswagen stond vroeger bekend om zijn voortreffelijke bediening, maar laat het nu liggen. Het menu van het infotainmentsysteem ziet er mooi uit, maar hoe we het centrale touchscreen van de Volkswagen ID.3 ook masseren, kietelen of wurgen, soms lukt het niet om functies te vinden.

3. Echt, heeft hij geen achteruitrijcamera?

De Volkswagen ID.3 van 38 mille heeft geen achteruitrijcamera standaard en dat is een gemis. Je moet namelijk vaak achteruit inparkeren bij snellaadpalen.

4. Veel kinderziektes

Al voor de introductie van de Volkswagen ID.3 waren er softwareproblemen. In Wolfsburg hebben ze met man en macht gewerkt om die voor de lancering op te lossen, maar dat is niet helemaal gelukt. Uitstellen van de ID.3 wilde Volkswagen niet, dus heeft de fabrikant een elektrische auto op de markt gebracht die in feite niet voor de volle 100 procent af is.

Bezitters van een Volkswagen ID.3 hebben niet alleen te maken met elektronische storingen en problemen met het navigatiesysteem, maar zijn ook ontevreden over de actieradius en het gebruiksgemak.



5. Actieradius Volkswagen ID.3

We hebben de actieradius van de Volkswagen ID.3 bij 100 km/h en 130 km/h gemeten. Bij 100 km/h is er niets aan de hand. Een actieradius van 355 kilometer (temperatuur: 11 graden) is best netjes. Het WLTP-bereik van de Volkswagen ID.3 is 424 kilometer, dus daar zit hij in de praktijk niet ver onder. We schrikken wél een beetje van het hoge stroomverbruik bij 130 km/h: 25,8 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 224 kilometer.

Natuurlijk werkt de frisse buitentemperatuur niet mee (die was ’s avonds gezakt naar 5 graden), maar dat is nu eenmaal de realiteit als je in de winter achter het stuur van je Volkswagen ID.3 stapt.