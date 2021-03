Autoverkopen februari 2021: niemand wil meer een elektrische auto

De elektrische auto heeft het moeilijk in Nederland. Door de veranderingen in de fiscale bijtelling van 2021 zijn ze niet meer zo aantrekkelijk. En ook de subsidiepot voor elektrische auto's voor 2021 is alweer op. Dat zie je terug in de cijfers: de Volkswagen ID.3 werd maar 126 keer verkocht over heel 2021, de Volkswagen ID.4 114 keer. Tesla verkocht dit jaar 55 auto's in Nederland. In totaal werden 56.133 nieuwe auto's op kenteken gezet in 2021, tegen vorig jaar 73.681. Een daling van bijna 23 procent.



Top vijf februari 2021



Uit de top vijf van februari blijkt dat met name particuliere kopers hun corona-spaargeld hebben stukgeslagen. De Ford Fiesta (632 verkocht) is de best verkochte auto van februari 2021, gevolgd door de Kia Picanto. De Volvo XC40 houdt zich knap staande en staat op plek 3. Daarachter volgen weer kleine auto's: de Toyota Aygo en de Opel Corsa stelden hun plek in de top vijf veilig. Kia is het best verkochte merk van februari 2021 (1804 auto's / 8,3 procent marktaandeel). Peugeot (1753 / 8 procent) en Volkswagen (1612 / 7,4 procent) volgen.



Elektrische Fiat 500 verkoopt slecht



We noteren een aantal verrassingen. Zo valt op dat de Fiat 500, ondanks de komst van de elektrische versie, minder wordt verkocht dan een jaar geleden: 682 tegen 891 in de eerste twee maanden van 2020. Verder koopt de particulier nog altijd graag een auto uit het A-segment (de Toyota Aygo en de Kia Picanto staan in de top 5), ondanks het steeds kariger én verouderende aanbod. Een nieuwe auto wordt voor veel Nederlanders langzaamaan onbetaalbaar.



Lichtpunten: iedereen wil een Ferrari

Niet alle merken balen: Volvo verkoopt dit jaar meer auto's dan in 2020. Ook Mazda (dankzij de CX-5) en MG scoren beter. De allerduurste merken hebben in Nederland totaal geen last van de coronacrisis: Ferrari verkocht 15 auto's (vorig jaar 7), Lamborghini maakte zowel vorig jaar als dit jaar 11 mensen blij (vooral met de Urus). Ook bij Bentley zien we lachende gezichten, in 2021 kozen tot nu toe 27 mensen voor een Bentley, tegen 18 in de zelfde periode vorig jaar.

Een ander lichtpunt is dat per 3 maart de showrooms weer opengaan, maar je moet wel van tevoren een afspraak maken.



De informatie in dit artikel is afkomstig uit de verkoopstatistieken van de BOVAG en de RAI vereniging.