Vraagje van Volkswagen: zouden jullie een Volkswagen ID.3 Cabrio willen?

Komt de Volkswagen ID.3 Cabrio op de markt? Dat is nog niet zeker. Deze schetsen zijn een proefballonnetje waarmee Volkswagen de mening van het publiek wil peilen. Sterker nog, het merk wil graag via sociale media - LinkedIn en Twitter - jullie mening horen. Dus laat maar horen: moet er een Volkswagen ID.3 Cabrio komen, of niet?

Volkswagen ID. Buggy geschrapt

Volkswagen was in eerste instantie heel wat geks van plan met het elektrische platform van de Volkswagen ID.3. Op basis ervan zou onder meer een Volkswagen ID. Buggy op de markt komen, maar dat model is eind vorig jaar geschrapt. Het studiemodel werd in maart 2019 onthuld en was meer dan een stijloefening alleen. De retro-futuristische buggy kon nog echt rijden ook.

Volkswagen ID. Buzz in aantocht

Maar niet getreurd. Er komt genoeg leuks uit de Volkswagen ID.-stal. In de startblokken staat onder meer de Volkswagen ID. Buzz: een elektrische mpv / bestelbus, die veel designtrekjes heeft van de aloude Volkswagen Transporter (waarvoor je tegenwoordig een fortuin betaalt). De ID. Buzz wordt volgend jaar pas geïntroduceerd.