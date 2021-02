Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 8

+ Top – Hyundai Ioniq 5: snelladen gaat als de brandweer

Niemand wil lang wachten bij de snellader. Hyundai snapt dat en gooit het systeemvoltage van zijn nieuwe platform voor elektrische auto's omhoog van 400 naar 800 volt. Hierdoor kan de Hyundai Ioniq 5 bijna net zo rap snelladen als een Porsche Taycan en een Tesla Model 3.

+ Top – Nieuwe Mercedes C-klasse krijgt S-klasse-interieur

Het is geen verrassing dat de nieuwe C-klasse lijkt op de E- en S-klasse. Maar wat zien we aan de binnenkant? Mercedes zet de lijn door die is ingezet met de S-Klasse. Dat betekent dat er twee schermen zijn: een digitale cockpit en een verticaal georiënteerd infotainmentscherm op de middenconsole. Sehr gut gemacht.

+ Top – Dure auto’s krijgen prijsverlaging

Heel autominnend Nederland is in zijn nopjes als een dure auto fors goedkoper wordt. In week 8 schreven we over de Kia Stinger die 8000 euro goedkoper is geworden en over de prijsverlaging van de Mercedes EQC. Daar ging bijna 10.000 euro van de prijs af. We kunnen ze nog steeds niet betalen, maar hé.

- Flop - Zijn V8 maakt de Land Rover Defender schreeuwend duur

'De nieuwe Land Rover Defender V8 is de snelste ooit', meldt Land Rover trots. Maar snelheid lijkt ons in zo'n hardcore terreinwagen volstrekt irrelevant. Dus wat is de nou de toegevoegde waarde van die achtcilinder? Want in Nederland maakt het blok de Defender eigenlijk alleen maar schreeuwend duur.

- Flop - Veel klachten over kinderziektes Volkswagen ID.3

11.000 Nederlanders rijden al in een Volkswagen ID.3. Maar dat zijn niet allemaal tevreden klanten. De elektrische Volkswagen heeft namelijk nogal wat kinderziektes, waaronder veel elektronische problemen. Het Financieele Dagblad spreekt over een 'klachtenregen'.

- Flop – Nieuwe auto’s zijn duur (behalve de Dacia Sandero)

De budgetmerken van vroeger zijn verdwenen en strenge veiligheidsregels maken nieuwe stadsauto’s steeds duurder. Rijdt elke autokoper met 13.490 euro spaargeld binnenkort in een nieuwe Dacia Sandero? Of zijn er alternatieven? Dit vraagt om een prijsvergelijking!