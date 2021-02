De nieuwe Peugeot-leeuw heeft meer kapsones dan zijn voorganger

Wij hebben het niet nageteld, maar Peugeot zegt zelf tien logo's te hebben gehad door de jaren heen. In alle tien kwam - natuurlijk - de leeuw voor. Want die is onlosmakelijk verbonden met Peugeot. Het vorige logo was strak getekend, met zo weinig mogelijk lijnen: een leeuw die op zijn achterpoten staat en als een hongerige zombie met zijn poten naar voren grijpt. Het nieuwe beeldmerk zagen we eind 2018 al op de prachtige Peugeot e-Legend Concept.

Peugeot heeft in tien jaar een transformatie ondergaan

De majestueus gemaande leeuwenkop is eleganter, aldus Peugeot, kwalitatiever (wat dat ook moge betekenen) en gestroomlijnder. We zullen hem voor het eerst op de aankomende Peugeot 308 gaan zien, die dit jaar wordt gelanceerd. Peugeot rept over de transformatie die het merk in de laatste tien jaar heeft ondergaan. En daar is geen woord van gelogen. Tussen 2012 en 2014 stond het water Peugeot aan de lippen. Groupe PSA - het moederbedrijf dat nu in Stellantis is opgenomen - was bijna failliet, maar kwam er binnen recordtijd weer bovenop.

Nieuw Peugeot-logo vs. oud Peugeot-logo