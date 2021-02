Nieuwe Skoda Fabia is langer dan een Volkswagen Golf

De aankomende Skoda Fabia is 11 centimeter langer (4,11 meter) en 5 centimeter breder (1,78 meter) dan zijn voorganger, met een 9 centimeter langere wielbasis (2,56 meter). Vooral dat laatste is belangrijk natuurlijk, want dat geeft de ontwerpers meer ruimte om … tja … ruimte te creëren. Ruimte voor inzittenden en bagage. Want in de nieuwe Fabia is de kofferbak 50 liter grotere geworden (380 liter). Met de achterbank omgeklapt, kan er liefst 1190 liter worden gestouwd.

Evolutionair uiterlijk met grote aandacht voor aerodynamica

Over het uiterlijk van de vierde generatie valt nog weinig te zeggen. Al hebben we het idee dat Skoda wederom voor een designevolutie kiest. De lijnen onder de zwart-wit-groene camouflage komen ons bekend voor. Skoda meldt alvast dat alle Fabia's standaard LED-verlichting zullen hebben (Full-LED is een optie). Aerodynamica is bovendien een nóg grotere prioriteit dan gewoonlijk. Om brandstof te besparen is de onderbodem nu vlak en kan de luchtopening in de voorbumper worden afgesloten.

Nieuwe Skoda Fabia voor het eerst met Virtual Cockpit

Net als andere modellen van de Volkswagen Group krijgt de Skoda Fabia een Virtual Cockpit (een digitaal instrumentarium). In Nederland wordt het model alleen leverbaar met benzinemotoren: twee driecilinders met een inhoud van 1,0 liter en een vermogen van 95 of 110 pk. De minst krachtige is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, op de sterkste is een automatische zeventraps DSG-transmissie standaard. De lijst met veiligheids- en assistentiesystemen is lang, met onder meer Adaptieve Cruise Control, Lane Assist, Side Assist, Park Assist en verkeersbordherkenning.