Zijn V8 maakt de Land Rover Defender schreeuwend duur

Land Rover levert de nieuwe Defender met een bizar aantal motoren. In de prijslijst staan de benzinevarianten P300 en P400, de plug-in hybride P400e, en de diesels D200, D240, D250 en D300. Allemaal hebben ze vierwielaandrijving. Alleen de instappers P300 en D200 hebben geen mild hybrid-ondersteuning.

BPM-straf voor de Land Rover Defender V8

De plug-in hybride P400e is de meest betaalbare Land Rover Defender, met een vanafprijs van 81.958 euro. En dat komt vooral door de lage BPM, als gevolg van de bescheiden CO2-uitstoot (74 g/km) van het stekkermodel. De Defender V8 wordt juist gestraft. Zijn CO2-uitstoot van 327 g/km levert hem een fikse BPM-boete op, waardoor de vanafprijs uitkomt op minimaal 201.485 euro voor de driedeurs en 206.895 euro voor de vijfdeurs.

Het brandstofverbruik is dramatisch

Want ook de Land Rover Defender V8 is leverbaar in twee carrosserievarianten: de 90 (driedeurs) en 110 (vijfdeurs). Hij wordt aangedreven door een 5,0-liter V8 met supercharger, die 525 pk en 625 Nm levert. Het opgegeven brandstofverbruik is dramatisch. Op papier moet de Defender V8 1 op 6,9 halen, dus in de praktijk is het verbruik nog veel dramatischer.

In 5,2 seconden naar 100 km/h

Volgens Land Rover zijn de wielophanging en de achttraps automaat geoptimaliseerd voor betere prestaties. Als je het gas stevig intrapt, ontstaat er niet alleen een draaikolk in de tankt, maar gaat de Defender V8 ook in 5,2 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid van de Britse 4x4 ligt op 240 km/h.

Ademt uit door vier uitlaatpijpen

Kun je de Land Rover Defender V8 onderscheiden van andere Defender-modellen? Ja. Hij ademt uit door vier uitlaatpijpen, staat op speciale 22-inch lichtmetalen wielen en heeft helderblauwe remklauwen om 20-inch remschijven. Nieuw voor alle Defenders is het optioneel grotere scherm (11,4 inch) van het infotainmentsysteem.