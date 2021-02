Herken jij de nieuwe Mercedes C-Klasse tussen alle andere Mercedessen?

De huidige Mercedes C-Klasse kwam in 2014 op de markt en kreeg vijf jaar later een facelift, waarbij het model wonderwel niet de neerslachtige blik van de nieuwe A-Klasse kreeg. Want dat A-Klasse-front is nu overgezet op de compleet nieuwe C-Klasse. Hij is vooral moeilijk te onderscheiden van de E-Klasse, met zijn afhangende mondhoeken, amandelvormige koplampen en scherpe achterlichten. Het lijnenspel van beide auto's komt ook grotendeels overeen en wijkt op het eerste gezicht nauwelijks af van dat van de vorige C-Klasse.

Mercedes C-Klasse is licht gegroeid

Je ziet het pas als je beide C-Klasses naast elkaar ziet, maar de nieuweling is 6,5 centimeter langer (de Estate 5 centimeter), met een wielbasis die met 2,5 centimeter is gegroeid. Het kleine beetje ruimte dat er gewonnen is, zal vooral aan de passagiers ten goede komen, want de kofferbak is niet groter geworden: beide sedans komen tot 455 liter. Alleen de nieuwe Mercedes C-Klasse Estate krijgt er wat liters bij ten opzichte van het uitgaande model: plus 30 liter naar 490 - 1510 liter.

Geen liggend skateboard meer

Het interieur van de C-Klasse komt ons bekend voor. Mercedes zet de lijn door die is ingezet met de S-Klasse. Dat betekent dat er niet meer één groot display (in de vorm van een skateboard) horizontaal voor de bestuurder ligt, maar dat er twee schermen zijn: een digitale cockpit (een head-up display is ook leverbaar) en een verticaal georiënteerd infotainmentscherm op de middenconsole. De lijst met opties en elektronische systemen is schier eindeloos. Bijzonder is bijvoorbeeld de optionele achterwielbesturing.

Drie benzinevarianten en twee diesels

Op motorgebied valt er als vanouds veel te kiezen. Voorlopig zijn er drie benzinevarianten beschikbaar en twee diesels, allemaal met mild hybrid-ondersteuning (tijdelijk plus 20 pk). Het leveringsprogramma begint bij de C 180 en C 200. Ze hebben allebei een 1,5-liter viercilinder aan boord, met vermogens van respectievelijk 170 en 204 pk bij een koppel van 250 en 300 Nm. Daarboven staat de Mercedes C 300, met een 258 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter benzinemotor. Alle C-Klasses hebben een negentraps automaat. De C 200 en C 300 zijn er ook als 4Matic.

Bij de diesels is er minder keuze. De Mercedes C 200d en C 300d hebben in de basis dezelfde 2,0-liter viercilinder turbodiesel. De ene levert 163 pk en 380 Nm, de andere 265 pk en 550 Nm. Beide kun je met vierwielaandrijving bestellen.

Mercedes C-Klasse plug-in hybride

Verder komt er een plug-in hybridevariant van de C-Klasse op de markt: de C 300e. Die koppelt een 2,0-liter viercilinder aan een elektromotor en komt tot een gecombineerd vermogen van 313 pk, met 550 Nm koppel. Hij is uitgerust met een 25,4 kWh-batterij, die genoeg capaciteit heeft voor een elektrische actieradius van maximaal 100 kilometer. Helaas moet je wel genoegen nemen met minder bagageruimte. De batterij snoept 100 liter van de kofferbak op. Er blijft dus 360 liter over.

De nieuwe Mercedes C-Klasse staat in de zomer bij de Nederlandse dealers, maar is vanaf 30 maart al te bestellen. Wat hij moet gaan kosten, is nog niet bekend. De huidige Mercedes C-Klasse is alleen nog uit voorraad leverbaar.