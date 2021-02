Cupra was ooit het sportieve label van Seat, een beetje zoals M dat is voor BMW en GTI voor Peugeot en Volkswagen. Maar in 2018 besloot Seat om Cupra als apart merk door te laten gaan. Waarom is ons nog steeds niet duidelijk. In de eerste paar jaar was er vooral verwarring: de Cupra Ateca is en was een aangeklede Seat Ateca en de sportiefste Leon werd nog gewoon als Seat Leon Cupra verkocht. Inmiddels heeft Cupra zijn eerste eigen model gekregen, de Formentor.

Dezelfde motor als in Audi TT RS

Die is leverbaar in twee versies: een plug-in hybride met 245 pk en een 2.0 TSI-benzinevariant met 310 pk. Erboven komt nu de Cupra Formentor VZ5 te staan. Hij maakt gebruik van de 2,5-liter turbovijfcilinder van Audi en komt tot een vermogen van 390 pk en 480 Nm. In de Audi TT RS en Audi RS Q3 is hetzelfde blok goed voor 400 pk en 480 Nm. De Cupra Formentor VZ5 gaat in 4,2 tellen naar 100 km/h en haalt een top van 250 km/h. Hij is standaard uitgerust met een zeventraps DSG-automaat.

Cupra Formentor VZ5 met Lexus-uitlaten

Kun je de Cupra Formentor VZ5 van de buitenkant herkennen? Ja, vooral aan de achterzijde. Hij heeft vier uitlaten - net als de gewone Formentor - maar die zijn à la Lexus RC F in de achterbumper geplaatst. Daarmee bedoelen we dat ze niet horizontaal zijn uitgelijnd, maar verticaal een beetje zijn versprongen. Verder krijg je als Formentor VZ5-koper een verlaagd sportonderstel op je auto, betere remmen en een aangepast interieur. De Cupra Formentor VZ5 komt eind dit jaar op de markt en gaat in ieder geval meer kosten dan de ruim 60.000 euro kostende top-Formentor nu.