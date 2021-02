Die nieuwe Maserati Grecale is maar vaag ...

Teasergeintje van Maserati natuurlijk, deze foto's. Iets soortgelijks deed het Italiaanse merk met de Maserati MC20, de supersportwagen die je kunt vergelijken met de gloednieuwe McLaren Artura. Wanneer de Maserati Grecale wordt onthuld, is niet precies bekend. Maserati zelf heeft het over 'vóór het einde van 2021', dus dat kan in principe morgen zijn (is het niet hoor).

Maserati Grecale van het formaat Alfa Romeo Stelvio

De Maserati Grecale komt in het leveringsprogramma van Maserati onder de Levante te staan en is van het formaat Alfa Romeo Stelvio. Over de aandrijving weten we nog niets, maar we gaan ervan uit dat Maserati sowieso de mild hybrid-aandrijflijn van de Maserati Ghibli Hybrid in de Grecale lepelt. Die haalt 330 pk en 450 Nm uit een 2,0-liter turbomotor met 48V-techniek.

Net als de Maserati Ghibli genoemd naar een windsoort

Net als de Maserati Ghibli en Levante, is de Grecale genoemd naar een windsoort; de vertaling van het Italiaanse woord 'grecale' is 'Griekse wind'. Andere Maserati's die naar windsoorten zijn genoemd, zijn de Bora, Khamsin en Mistral. Quattroporte - die andere bekende Maserati-naam - klinkt heel exotisch, maar is letterlijk vertaald uiteraard gewoon 'Maserati Vierdeurs'.