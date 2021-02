Wil je een betrouwbare auto? Koop geen Tesla, Jaguar, Alfa Romeo of Land Rover!

Om met die laatste vraag te beginnen: ja, de gebruikelijke hekkensluiters staan weer helemaal onderaan de J.D. Power-lijst. Het Amerikaanse bedrijf verzamelt betrouwbaarheidsgegevens over auto's van drie jaar oud en zet Land Rover met afstand op de laatste plaats in zijn lijst, met gemiddeld 244 problemen per 100 auto's. Daarboven staan Alfa Romeo (196), Jaguar (186) en Tesla (176). Al mogen we die laatste fabrikant eigenlijk officieel niet meetellen. Tesla is het enige automerk dat niet wil meewerken aan het J.D. Power-onderzoek. En dat zegt misschien al genoeg …

Honda opvallend laag in betrouwbaarheidstest

Opvallend zijn de lage noteringen van Volkswagen (163 problemen per 100 auto's), Honda (145) en Volvo (143), waarbij we vooral van Honda veel meer hadden verwacht. Het gemiddelde aantal problemen per 100 auto's is overigens 121. En dat aantal is lager dan ooit. In het onderzoek van vorig jaar lag het gemiddelde nog op 134. Dit jaar zit Mazda precies op het gemiddelde, met 121 problemen per 100 auto's. Nét daaronder zit Mercedes, met een score van 122.

Lexus is het betrouwbaarste merk in de lijst

Over naar de beste noteringen nu. Lexus komt als betrouwbaarste merk uit de bus, met slechts 81 problemen per 100 auto's. Daarna volgen Porsche (86), Kia (97), Toyota (98) en Buick (100). Interessant voor ons zijn vooral plek 7 (Hyundai, 101) en plek 11 (BMW, 108), want de rest van de top 12 is gevuld met merken die alleen in Noord-Amerika worden geleverd.

De complete J.D. Power-lijst