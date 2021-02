Nieuwe Nissan Qashqai is een elektrische auto, maar dan net even anders ...

Nissan noemt zichzelf de uitvinder van het compacte crossover-segment. Nou gaat dat misschien wat ver, maar inderdaad … in 2007 was de Nissan Qashqai (wat vonden we die naam toen raar!) de eerste echte populaire suv-achtige in zijn klasse. Hij was de eerste auto die werd ontworpen door het Europese designcentrum van Nissan in Londen.

Nieuwste generatie Nissan Qashqai is groter gegroeid

De nieuwste generatie komt eveneens van de Europese tekentafel, zowel technisch als qua design. Zijn lijnen doen ons denken aan de vorige Nissan Qashqai, maar dan scherper. De derde generatie is iets langer (plus 3,5 centimeter), breder (plus 3,2 centimeter) en hoger (plus 2,5 centimeter) dan zijn voorganger, met een 2,0 centimeter toegenomen wielbasis. Hij staat op flinke (optionele) 20-inch lichtmetalen wielen.

Op de neus prijkt uiteraard weer die typische Nissan-grille (V-Motion noemt het bedrijf die), met aan weerszijden een setje geknepen LED Matrix-koplampen en boemerangvormige dagrijverlichting. De Qashqai is te bestellen in een van elf carrosseriekleuren. Er zijn vijf two-tone combinaties, waarbij het dak een andere kleur heeft.

Interieur van de Qashqai is verregaand gedigitaliseerd

Het interieur is (uiteraard) verregaand gedigitaliseerd. De bestuurder kijkt uit over een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel (een head-up display is ook leverbaar) en een 9-inch touchscreen op de middenconsole voor de bediening van het infotainmentsysteem. Dat ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto, biedt wifi voor tot zeven apparaten en is compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa.



Met die laatste twee kun je bijvoorbeeld thuis al een navigatiebestemming opzoeken en die gemakkelijk doorgeven aan de auto. Via de telefoonapp NissanConnect is het mogelijk om diverse voertuigfuncties te bedienen, zoals de claxon, verlichting en portiervergrendeling. Ook kun je je Qashqai terugvinden als je even niet meer weet waar hij geparkeerd staat.

“De nieuwe Qashqai biedt meer hoofd- en beenruimte.”

Volgens Nissan is de hoofd- en beenruimte in het interieur van de Qashqai verbeterd ten opzichte van de vorige generatie. Voor een betere toegang tot de tweede zitrij zijn de achterportieren tot een hoek van maximaal 85 graden te openen. Verder is de laadvloer van de bagageruimte heel iets verlaagd (zo hoef je minder hoog te tillen) en is de kofferbak zelf met 70 liter gegroeid (was voorheen 430 - 1598 liter).

Nissan Qashqai E-Power is EV met range extender

De kersverse Nissan Qashqai is leverbaar in vier motorvarianten. Er is een 1,3-liter benzinemotor met mild hybrid-techniek én de Nissan E-Power. Die eerste biedt een vermogen van 140 pk en 240 Nm koppel (handbak, voorwielaandrijving) of 158 pk en 260 Nm (handbak, voorwielaandrijving). De versie met automaat is er ook als vierwielaandrijver en heeft 158 pk en 270 Nm.

Met de derde generatie Nissan Qashqai komt voor het eerst de E-Power-aandrijflijn naar Europa. Hij bestaat uit een 158 pk sterke benzinemotor en een 190 pk leverende elektromotor. De Qashqai E-Power is een elektrische auto, want alleen de elektromotor drijft de wielen aan. De benzinemotor functioneert als generator om stroom op te wekken. One pedal driving zoals in de elektrische Nissan Leaf is mogelijk. De Qashqai met e-Power komt pas in 2022 op de markt.



Introductieversie Nissan Qashqai Premiere Edition

De Japanners vieren de komst van de nieuwe crossover met de Nissan Qashqai Premiere Edition. Die is vanaf vandaag te bestellen en wordt geleverd in de zomer. De Nissan Qashqai Premiere Edition is er vanaf 40.390 euro in combinatie met de 140 pk-motor. Voor de 158 pk-versie met automaat wil Nissan 44.390 euro hebben.

De Nissan Qashqai Premiere Edition is standaard uitgerust met onder meer een digitale cockpit, infotainmentscherm, head-up display (volgens Nissan de grootste in het segment), draadloze telefoonlader, LED Matrix-koplampen, een tweekleurige carrosserie, 18-inch lichtmetalen wielen en een panoramadak. Hij is alleen leverbaar met de 1,3-liter benzinemotor (140 of 158 pk).