Ford verkoopt vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's

De aankondiging van Ford is niet zo opzienbarend als die van Jaguar. Het Britse premiummerk kondigde begin deze week aan vanaf 2025 alleen nog maar volledig elektrische auto's te bouwen. Ford heeft voor zichzelf die deadline vijf jaar later neergelegd. Vanaf halverwege 2026 wil de Amerikaanse fabrikant in Europa alleen nog maar plug-in hybrides en EV's verkopen. Voor het bedrijfswagenaanbod (Ford is Europees marktleider) geldt dat al twee jaar eerder.

Ford steekt 22 miljard in de ontwikkeling van elektrische auto's

Ford loopt wat achter op elektrogebied. Binnenkort komt de eerste volledig elektrische auto van het merk op de markt: de Ford Mustang Mach-E. Tot en met 2025 steekt het concern minstens 22 miljard dollar in de ontwikkeling van elektrische en geëlektrificeerde aandrijflijnen. Onderdeel van dat plan is een investering van 1 miljard dollar in de Ford-fabriek in de Duitse stad Keulen. Daar moet het Ford Cologne Electrification Center komen te staan. Vanaf 2023 wordt in Keulen de eerste voor Europe ontworpen elektrische Ford gebouwd.

In de Verenigde Staten komt Ford met een elektrische F-150

In de Verenigde Staten loopt het allemaal zo'n vaart niet. Concurrent General Motors heeft aangekondigd vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto's te leveren, maar Ford heeft tot dusver geen deadline voor zichzelf gezet. Begrijpelijk, want een groot deel van de Ford-kopers wil simpelweg nog niet aan de elektrische auto. De bestverkochte Ford is de F-150: een fullsize pickup met een zescilinder- of V8-motor. Ford werkt echter aan een volledig elektrische versie van de F-150. Een hybride-uitvoering levert het merk al.