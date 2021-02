Wat betekent het Jaguar-logo? En waarom veranderde Jaguar in 1945 zijn naam?

Dat had William Lyons natuurlijk niet kunnen voorzien: dat de naam van zijn bedrijf zo'n negatieve bijklank zou krijgen. In 1922 richtte hij samen met William Walmsley de Swallow Sidecar Company op. Het bedrijf bouwde aanvankelijk zijspannen voor motorfietsen en ging vanaf 1927 ook aan de slag met carrosserieën voor auto's. In 1935 ging Lyons alleen verder en werd de bedrijfsnaam veranderd in S.S. Cars. Lyons' bedrijf was aanvankelijk gevestigd in Blackpool, in het noordwesten van Engeland. Later verhuisde het bedrijf naar het centraler gelegen Coventry.

De naam S.S. Cars associeer je al snel met de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland was in 1925 de Schutz Staffel (SS) opgericht, de in het zwart geklede persoonlijke lijfwacht van Adolf Hitler. Toen Lyons zijn bedrijf ook S.S. noemde, was de reputatie van die andere SS buiten Duitsland nog niet zo berucht. In maart 1945, twee maanden voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, was dat wel anders. S.S. Cars werd omgedoopt in Jaguar.

De naam Jaguar debuteerde in 1935

De naam Jaguar kwam niet uit de lucht vallen, al in 1935 had S.S. een aantal auto's voorzien van deze modelnaam. De SS Jaguar 2 1/2 Liter was de eerste die deze naam kreeg. Het was een van de chicste saloons die voor de oorlog leverbaar waren. Hij had een sierlijk ontwerp met een lage daklijn. De naam Jaguar paste bij de auto: een krachtig, snel en lenig roofdier.

De 2 1/2 Litre was nog voorzien van het S.S.-logo, met een zeshoek als hart en de vleugels en de staart van een adelaar. Ook dit is met de ogen van 2021 een uiterst ongelukkige keuze. De adelaar is nog altijd het symbool van Duitsland.

Er kwamen twee Jaguar-logo's

De aandeelhouders waren het er in 1945 over eens dat de nieuwe bedrijfsnaam niet meer tot verwarring moest leiden, vandaar dat voor het Engelse woord Jaguar werd gekozen. Het roofdier paste bij de sportieve ambities van het merk, dat na de oorlog faam maakte met beroemde sportwagens als de Jaguar XK 120, de Jaguar D-Type en later de Jaguar E-Type.

Er kwamen twee logo's: een springende Jaguar (leaping Jaguar) en een rond logo met een frontale afbeelding van de kop van een brullende jaguar (roaring Jaguar). Aanvankelijk verschenen beide op de grille van Jaguar-modellen (de leaping Jaguar als fraai beeldhouwwerk), maar de springende versie verdween in de loop der jaren. Dat was het gevolg van strengere veiligheidsregels én de grijpgrage handen van dieven en vandalen. De Mercedes-ster wordt vaak door hetzelfde tragische lot getroffen.

Het logo van de grommende jaguar siert nog altijd de motorkap van nieuwe modellen, tegen een rode achtergrond. De springende Jaguar zie je nog achter op de modellen, maar wel ingebed in een embleem en niet meer als beeldhouwwerk. In communicatie-uitingen (website, persberichten) van het Britse merk is de springende jaguar dominant.