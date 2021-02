Nieuwe Porsche 911 GT3 is 17 seconden (!) sneller op de Nordschleife

Als Porsche een nieuwe 911 introduceert, weet je precies hoe het riedeltje gaat lopen. Er komen eerst een paar Carrera-varianten van de 911, dan een Porsche 911 Turbo en Turbo S, gevolgd door de 911 GT3. En dan is het nog niet klaar, want je kunt ook wachten op de Porsche 911 GT3 RS: de 911 GT3 in het kwadraat, zeg maar.

Porsche 911 GT3 voor het eerst in 1999

De Turbo heeft al een lange geschiedenis - de eerste generatie kwam in de jaren zeventig op de markt - de GT3 verscheen voor het eerst pas in 1999. Toen had de Porsche 911 GT3 (996) een vermogen van 360 pk, dat in 2004 werd opgeschroefd tot 380 pk. Sindsdien zijn er GT3-modellen geweest van de 997-generatie (415 - 435 pk) en de 991-generatie (482 - 500 pk).

Geen turbomotor, maar atmosferische boxer

De nieuwste Porsche 911 GT3 is uiteraard van het type 992. In tegenstelling tot de huidige Carrera-modellen en de 911 Turbo heeft de 911 GT3 geen turbomotor, maar een hoogtoerige atmosferische zescilinder met een inhoud van 4,0 liter. Het boxerblok draait pas bij 9000 tpm de begrenzer in en levert 510 pk en 470 Nm. Dat is 10 pk en 10 Nm meer dan de vorige generatie.

Versie met PDK-transmissie is veel sneller

Porsche levert de kersverse 911 GT3 met een handgeschakelde zesbak of een PDK-transmissie met zeven verzetten en een dubbele koppeling. Met die eerste zit de Porsche 911 GT3 in 3,9 seconden op 100 km/h. De PDK-versie is maar liefst 0,5 seconden sneller. De topsnelheid van beide ligt niet zo ver uit elkaar: 318 km/h voor de GT3 met handbak, 320 km/h voor de PDK.

Zo'n 220 kilo lichter dan Porsche 911 Turbo S

Vorig jaar reden wij met de Porsche 911 Turbo S. Die 650 pk sterke supersporter weegt zo'n 1640 kilo. De meer op circuitgebruik gerichte 911 GT3 is liefst 220 kilo lichter. Met een wagengewicht van 1418 kilo is hij zelfs iets minder zwaar dan de vorige generatie 911 GT3. Hij is voorzien van dunner glas, koolstofkeramische remmen achter lichtgewicht wielen (20 inch voor, 21 inch achter), een motorkap en vleugel van koolstofvezel, en meer.

Elementen van de Porsche 911 RSR-racewagen

De achterwielaangedreven Porsche 911 GT3 heeft een wielophanging die elementen overneemt van de Porsche 911 RSR-racewagen. Voor de ultieme prestaties op het circuit is de auto uitgerust met achterwielbesturing, optionele semislicks en een aerodynamicapakket dat zorgt voor 50 procent meer downforce dan de vorige 911 GT3 kon genereren.

Rolkooi achterin en brandblusser aan boord

Uiteraard is de Porsche 911 GT3 prima te gebruiken op de openbare weg. Maar als je ermee de racebaan op wilt, kun je een aantal opties aanvinken, verenigd in het Clubsport-pakket, zoals een rolkooi achterin, een raceharnas voor de bestuurder, een brandblusser en een stroomonderbreker. In mei arriveren de eerste 911 GT3's in Nederland. Hij is er vanaf 236.200 euro.

Snelste atmosferische auto op de Nordschleife

Over het circuit gesproken … Laten we terugkomen op de Nordschleife-rondetijd. Porsche deed het bijna 21 kilometer lange circuit in 6:55 minuten. Daarmee is de 911 GT3 niet de snelste productieauto met atmosferische motor op de Ring (dat is de Lamborghini Aventador SVJ). De vorige Porsche 911 GT3 had 7:12 minuten nodig.