De Chinezen komen! Weten jullie dit over de Chinese automarkt?

Voor 1949, het jaar dat het communistische regime van Mao aan de macht kwam, had China geen auto-industrie. De eerste Chinese auto was een vrachtwagen: de Jiefang (Bevrijding) uit 1956. In 1958 volgde de eerste personenauto van het merk Honqi (Rode vlag). Alleen notabelen binnen de communistische partij kregen er een.

Buitenlandse automerken waren niet welkom

In de jaren vijftig en zestig produceerde China jaarlijks nog geen 200.000 auto's, voornamelijk in licentie gebouwde Russische modellen. Fabrieken werkten niet vraaggestuurd, maar moesten zich aan de planeconomie onderwerpen. Buitenlandse automerken waren tot 1979 niet welkom in China.

Tegenwoordig mogen buitenlandse merken alleen auto's in China verkopen als ze een joint venture aangaan met een Chinese fabrikant. Volkswagen was de eerste buitenlandse autofabrikant die een fabriek bouwde in China. De Santana werd populair als taxi.

China is de grootste automarkt ter wereld

China is sinds 2009 de grootste automarkt ter wereld, zowel qua productie als qua verkoopcijfers. Toch is het aantal auto's per hoofd van de bevolking kleiner dan in de VS. Per 1000 inwoners rijden er 133 auto's rond (cijfers uit 2018), in de VS 766.

Amerika heeft zijn Big Three (GM, Ford, Chrysler), maar China zijn Big Four: SAIC Motor, Dongfeng, FAW en Chang’an. In 2000 produceerde China ruim 2 miljoen auto's. Inmiddels zijn het er jaarlijks meer dan 25 miljoen.

Bestverkochte auto in 2019 was een Volkswagen

Er rijden zo'n 250 miljoen auto's rond in China. Tussen 2005 en 2030 vertienvoudigt het aantal auto's in China, is de verwachting van consultancybureau McKinsey. Chinezen rijden overigens rechts. In Hongkong en Macau - voormalige Britse kolonies - rijden ze links.

De bestverkochte auto van 2019 was de Volkswagen Lavida, gevolgd door (wie kent ze niet) de Haval H6 en de Wuling Hongguang. Bij ons bekende modellen als de Toyota Corolla en de Honda Civic staan in China ook in de top 10.

De helft van de elektrische auto's in China

Volkswagen is het grootste buitenlandse merk, maar de populairste modellen (behalve de Lavida staan ook de Sagitar, de New Santana en de New Bora in de top 10) zijn bij ons onbekend.

Bijna de helft van alle elektrische auto's wordt in China verkocht. Er zijn volgens zangeres Katie Melua ook nog 9 miljoen fietsen in Beijing. "That's a fact", voegt ze toe. Waarvan akte.