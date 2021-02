De Renault Captur R.S Line kleedt zich sportief

De Renault Captur volgt zijn hatchbackbroertje Renault Clio. Die is al een tijd als sportief uitgedoste R.S. Line op de markt en nu wordt ook de Captur door Renault vlotter aangekleed. Volgens het Franse merk zijn de uiterlijke verfraaiingen "geïnspireerd door de autosport". Het zilverkleurige gedeelte in de onderbumper wordt door Renault zelfs "F1 blade" genoemd.

Renault Captur R.S. Line met honingraat grille

Je mag die hete lucht gelijk weer vergeten. De Renault Captur R.S. Line ziet er gewoon dik uit, niet meer, niet minder. Hij staat op fraaie 18-inch lichtmetalen wielen, is voorzien van vlotter ogend bumperwerk, een honingraat grille, twee rechthoekige uitlaatpijpen en donkerder getinte ramen. Uiteraard zit er een R.S. Line-badge op de achtersteven.

Uiteraard rode details in het interieur

En bij een 'sportieve' versie hoort altijd maar weer de kleur rood. In het interieur komt die terug op de stoelen, op het met leer beklede sportstuur en in de luchtroosters. De instaplijsten zijn van aluminium. Op het dashboard is een soort koolstofstructuur aangebracht. Wat de Renault Captur R.S. Line gaat kosten, is nog niet bekend. De Renault Captur is er vanaf 22.990 euro.