BMW doet lekker nonchalant over alle kritiek, maar ondertussen verdedigt het merk zich wel héél nadrukkelijk. "The lady doth protest too much, methinks", om maar even die beroemde zin uit Hamlet aan te halen. BMW probeerde op Twitter zelfs in de aanval te gaan, maar dat liep niet goed af. De uitspraak 'Ok Boomer' viel niet zo lekker bij de doelgroep van BMW: babyboomers.

'Zo'n 20 procent vindt de BMW 4-serie mooi'

De reactie van ontwerpdirecteur Domagoj Dukec is ook vreemd. Tegen het Engelse Top Gear zei hij: "Wij zijn er niet om het iedereen naar de zin te maken. […] Dat zie je bij polariserende elementen als de nieren op de 4-serie. Zo'n 20 procent van de mensen vindt ze mooi. En dat zijn nou net de klanten waar we ons op richten." Euh … oké. Dus BMW vindt het niet erg als 80 procent dan maar naar Audi of Mercedes overstapt?

'Hoe kunnen mensen nou zo oppervlakkig zijn?'

En die 80 procent heeft het bovendien helemaal mis, aldus Dukec. "Hoe kunnen mensen nou zo oppervlakkig zijn dat ze [een ontwerp] op één detail beoordelen?", zei hij tegen Esquire. "Een goed ontwerp heeft niets te maken met mooi of lelijk. Die dingen zijn subjectief. […] Je zult nooit iets ontwerpen wat 100 procent van de mensen mooi vindt."

'Je moet niet luisteren naar sociale media'

"Je moet niet luisteren naar reacties op sociale media", zei hij vorig jaar juni tegen Autocar. "Dat helpt je niet. Design is iets emotioneels. Iedereen heeft zijn of haar mening en smaak. Er is geen goed of slecht in design. […] Wij willen niet met elk product polariserend zijn, maar de 4-serie is een erg expressief model. Ik ben ervan overtuigd dat hij over twee of drie jaar als een auto met een sterke identiteit zal worden gezien."