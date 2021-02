Top 10 - Bij deze trajectcontroles werden de meeste snelheidsboetes uitgedeeld

De politie schreef vorig jaar 7,8 miljoen verkeersboetes uit. Dat zijn er zo'n 600.000 minder dan in 2019. Veruit de meeste boetes - 6,4 miljoen van de 7,8 miljoen - werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen, waarvan precies 1.963.918 op trajectcontroles. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan in 2019, maar er zijn ook 18 trajectcontroles bijgekomen in 2020, vooral op N-wegen. De meeste boetes werden echter uitgeschreven op de snelweg, zoals te zien is in onderstaande top tien ...

Top 10: Aantal snelheidsboetes per trajectcontrole

A2 Amsterdam - Utrecht (beide richtingen) - 537.538 boetes A4 Hoofddorp - Nieuw Vennep - 266.371 boetes A12 Utrecht - 244.036 boetes A4 Leidschendam (beide richtingen) - 222.273 boetes A10 Amsterdam Ring West (beide richtingen) - 161.138 boetes A58 Bergen op Zoom - Roosendaal (beide richtingen) - 160.961 boetes A20 Rotterdam (beide richtingen) - 124.602 boetes A12 Den Haag - Voorburg (beide richtingen) - 66.946 boetes A13 Rotterdam (beide richtingen) - 48.128 boetes A2 Maastricht (beide richtingen) - 45.590 boetes

Boetes voor kleine overtredingen gaan omlaag

De uitgedeelde boetes hoeven natuurlijk niet allemaal voor grote snelheidsovertredingen te zijn. Mensen die net iets te hard rijden, hebben geluk, want de ministerraad is net akkoord gegaan met een voorstel van demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om de boetes voor kleine overtredingen omlaag te brengen. Wie straks minder dan 10 km/h boven de toegestane snelheid rijdt, betaalt een 15 procent lagere boete dan nu het geval is. Tenminste, als de Tweede Kamer het voorstel van Grapperhaus goedkeurt.

'Een derde van de verkeersboetes is onterecht'

Eerder schreven wij al dat je altijd bezwaar moet maken als je een snelheidsboete krijgt. Volgens Ben Polman van het juridisch steunplatform Makkelijkbezwaar.nl zijn er meerdere redenen waarom een boete vernietigd kan of zelfs moet worden. "Er worden dagelijks zo'n 23.000 boetes uitgeschreven in het verkeer. Het aantal onterecht opgelegde boetes bedraagt zo'n 33 procent. Maar van de automobilisten die een boete krijgen, maakt slechts 5 procent bezwaar."