Gefacelifte Citroën C3 Aircross heeft een ouwe kop gekregen

De huidige Citroën C3 Aircross is en blijft een originele verschijning. Het compacte model - dat eind 2017 werd geïntroduceerd - onderscheidt zich van de dertien-in-een-dozijn copy-paste-modellen van Seat/Skoda/Volkswagen met een speels, bol uiterlijk. En daar wilde Citroën vanaf kennelijk. Wat ons betreft is de vernieuwde C3 Aircross nog steeds een leuke auto om te zien, maar vooral aan de voorkant straalt hij een minder onschuldig karakter uit. Hij is volwassen, zo blijft Citroën benadrukken. Assertief, minder speels.

Citroën C3 Aircross verliest zijn bolle C4 Cactus-toet

Wat betekent dat concreet? Dat de gefacelifte Citroën C3 Aircross niet meer zo'n bolle C4 Cactus-toet heeft, maar een scherper gesneden kop met een serieuzere uitdrukking. De afgeronde koplampen zijn verdwenen. Ervoor in de plaats is een setje liggende units, die zijn verbonden door een getande grille onder de dubbele chevron door. In de voorbumper is het verbaasd openstaande mondje van de 'oude' C3 Aircross verdwenen. De nieuwe gaat mee met de trend en gromt je nu tegemoet met een boos opengesperde bek vol tanden.

Nieuwe kleuren, kleuraccenten en lichtmetalen wielen

Verder is Citroën het gebruikelijke faceliftrijtje afgegaan: drie nieuwe kleuren (Khaki-grijs, Voltaic-blauw en Polar-wit), twee nieuwe pakketten met kleuraccenten (spiegels, c-stijl en 'skidplate' in oranje of donkerblauw) en een aantal nieuwe lichtmetalen wielen (16- en 17-inch). Daarbij zijn er een paar gewijzigde aankledings-niveaus beschikbaar voor het interieur. Voor het eerste monteert Citroën zijn Advanced Comfort-stoelen in de C3 (ze debuteerden op de C4 Cactus en C5 Aircross).

Leverbaar vanaf juni, in vier motorvarianten

De gefacelifte Citroën C3 Aircross komt in juni op de Nederlandse markt. Hij is er in vier motorvarianten, waarvan twee op benzine en twee op diesel. De PureTech 110 (110 pk) is alleen leverbaar met een handgeschakelde zesbak, de PureTech 130 (130 pk) is alleen te bestellen met een EAT6-automaat met zes verzetten. De twee diesels zijn de BlueHDi 110 (110 pk) en BlueHDi 120 (120 pk), waarbij die eerste er alleen met handbak is en die tweede alleen met automaat.