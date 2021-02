Die gekke Audi A2 komt terug, als volledig elektrische auto

De marges op kleine auto's zijn flinterdun. Steeds meer fabrikanten stoppen om die reden met hun meest compacte modellen. Het is een enorme uitdaging om een veilige, zuinige, geëlektrificeerde en goed uitgeruste A- of B-segmenter te ontwikkelen. Eentje die aan de strenge wettelijke eisen voldoet én voor een schappelijke prijs verkocht kan worden.

Audi denkt na over de toekomst van de Audi A1

Tijdens de onthulling van de nieuwe Audi E-Tron GT sprak Audi-topman Markus Duesmann onder meer met het Engelse Autocar. "Diverse andere merken binnen de Volkswagen Group zijn succesvol actief in het segment van de Audi A1, met veel hogere productieaantallen, dus ja … wij denken momenteel na over de toekomst van de A1. Waarschijnlijk wordt de Audi Q2 het nieuwe instapniveau voor ons."

Excentrieke Audi A2 krijgt elektrische opvolger

Audi werkt op dit moment aan een opvolger van de excentrieke Audi A2, die van 1999 tot en 2005 werd verkocht. Het wordt een elektrische auto met trekjes van de Audi AI:ME Concept uit 2019. Hij zal een ander design krijgen dan de oorspronkelijke A2, zei Duesmann. "Ik vind de A2 erg leuk. We zijn momenteel aan het praten over de volgende stap. Misschien wordt het nieuwe model een A2 - of E2 - of een A3/E3."

Audi A2 was een mini-mpv met interessante techniek

De oorspronkelijke Audi A2 was een compacte mini-mpv met interessante techniek aan boord. Hij was grotendeels opgetrokken uit aluminium, waardoor hij relatief licht was (zo'n 800 kilo). Zijn opmerkelijke design viel niet goed bij kopers. Audi wist in ruim zes jaar niet meer dan 176.000 exemplaren van de A2 te verkopen. De nóg lichtere en supergestroomlijnde Audi A2 3L was een van de zuinigste auto's op de markt (1 op 33).

Audi gaat schrappen in brandstofmotoren

Duesmann vertelde ook nog dat Audi in het aantal leverbare verbrandingsmotoren gaat snijden. Nu het elektrische Audi E-Tron-gamma steeds uitgebreider wordt, ontstaat er overlap. "We introduceren binnenkort de Audi Q4 E-Tron. Maar we hebben al een paar vergelijkbare modellen met brandstofmotor. We gaan dus schrappen, want twee leveringsprogramma naast elkaar die eigenlijk hetzelfde bieden, willen we niet."