Minder verkeersboetes in 2020, maar niet omdat jullie je beter hebben gedragen

In die zin valt de daling van het uitgeschreven verkeersboetes mee (of tegen, het is maar hoe je het bekijkt). Veruit de meeste boetes - 6,4 miljoen van de 7,8 miljoen - werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Opvallend: het aantal boetes voor het negeren van een rood kruis boven de weg steeg met maar liefst 55 procent naar 4920.

Meer verkeersboetes voor bellen achter het stuur

Ook werden er ruim 46.000 meer prenten uitgedeeld voor bellen met een telefoon in de hand (168.034 tegenover 121.364). Daarbij moeten we wel gelijk zeggen dat de grootste stijging op het conto komt van bellende fietsers. Sinds halverwege 2019 is het verboden om met een telefoon in de hand te fietsen. Ook kunnen 'slimme camera's' sinds vorig jaar bellende automobilisten herkennen.

Aantal verkeersboetes dit jaar flink duurder

De verkeersboetes voor 2021 worden binnenkort deels gewijzigd. Zo wordt het gebruik van je telefoon achter het stuur straks zwaarder bestraft. De boete gaat omhoog van 240 euro naar 340 euro! Ook ben je meer geld kwijt als je wordt gepakt voor onnodig links rijden. Of als je onderweg bent met een minderjarig kind dat niet in de gordel zit. De politie schrijft daar nu nog 140 euro voor uit, maar dat gaat later dit jaar naar 240 euro.

Voor kleine snelheidsovertredingen minder boete

Door de boetes voor minder ernstige vergrijpen omlaag te brengen, denkt de minister het draagvlak in de samenleving te vergroten. Wie straks minder dan 10 km/h boven de maximumsnelheid rijdt, betaalt een 15 procent lagere boete dan nu het geval is. Het parkeren op een parkeerplek voor gehandicapten kost je dan 300 euro in plaats van 390 euro.