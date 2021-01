De lage bijtelling voor elektrische auto's is dit jaar van 8 procent naar 12 procent gegaan. Bovendien geldt dat percentage niet meer over de eerste 45.000 euro, maar over de eerste 40.000 euro. Daarom heeft DS besloten om de DS 3 Crossback E-Tense in prijs te verlagen. Om hem in de lage bijtellingscategorie te houden, werd hij 3300 euro goedkoper (lees: minder duur).